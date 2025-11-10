Поставка систем теоретически возможна в течение 3 - 5 лет

Правительство Венгрии планирует приобрести у США различные виды вооружений, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом сообщает Венгерское телеграфное агентство (MTI), приводя слова венгерских чиновников.

Министр обороны страны Кристоф Салаи-Бобровницкий заявил, что во время недавнего визита венгерской делегации в США удалось устранить политические препятствия, из-за которых страна не могла приобрести современное американское вооружение. Теперь у Венгрии есть список вооружений, которые они хотели бы приобрести у Пентагона. В этом списке присутствует вышеупомянутая HIMARS, которую венгерские власти признают как «наиболее эффективную и надёжную» реактивную артиллерию.

Венгерский министр утверждает, что приобретение американской РСЗО возможно в течение 3 - 5 лет после того, как продажа будет одобрена Конгрессом. Кристоф Салаи-Бобровницкий не готов озвучить сумму, которую Будапешту придётся отдать за HIMARS, поскольку она зависит от многих факторов: расходы на развитие инфраструктуры, услуги по обучению, набор персонала и другие моменты.

В 2023 году была информация о возможном приобретении Венгрией систем M142 HIMARS. Однако глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш опроверг информацию, подчеркнув, что такая закупка не является предметом обсуждений. При этом чиновник всё же подтвердил тогда, что военные выражали заинтересованность к системе, запрашивали информацию о ней у США, но ответа не получили, поэтому сочли вопрос закрытым.