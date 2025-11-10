Подрядчик успешно передал первую систему на вооружение турецкой армии

После успешных квалификационных испытаний и завершения процедуры приёмки, Вооружённые силы Турции получили первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) T-155 TTA Panther, разработка которой началась в 2020 году. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe, ссылаясь на пресс-релиз турецкой государственной оборонной компании ASFAT.

САУ T-155 TTA Panther размещена на колёсном шасси 8x8 и предназначена для ведения артиллерийского огня калибром 155-мм стандарта НАТО. Система развивает скорость до 80 километров в час, позволяя быстро менять местоположение после выстрела. Дальность стрельбы составляет до 40 километров, в зависимости от типа применяемого боеприпаса.

Принятие первой системы на вооружение открывает турецкому оборонно-промышленному комплексу путь к запуску серийного производства. На вооружении страны уже имеются различные САУ собственного производства, но T-155 TTA Panther позиционируется как система с высоким уровнем мобильности, позволяющим избегать ответного огня.