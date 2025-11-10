Сайт Конференция
Nacvark
Власти США планируют защищать венгерскую экономику в случае внешних угроз
Орбан: США пообещали предоставить Венгрии «финансовый щит»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом получил от него обещание о предоставлении Будапешту «финансового щита». Отмечается, что в Вашингтоне не говорили о каких-либо подобных договорённостях по итогам встречи политиков в Белом доме.

Венгерский премьер объясняет, что решение принято в целях снижения зависимости от Европейского союза, заморозившего поддержку Венгрии на сумму более 20 миллиардов долларов. Американский «финансовый щит» представляет собой комплекс мер, которые помогут защитить венгерскую экономику от таких неблагоприятных факторов, как обесценивание национальной валюты или понижение суверенного кредитного рейтинга.

Орбан утверждает, что в том случае, если финансовая система Венгрия подвергнется атаке, США будут обеспечивать её стабильность.

«Можете забыть о нападении на венгерскую валюту, бюджет или о финансовом давлении на Венгрию», – заключил венгерский политик.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что в Венгрии действует самая высокая в Европейском союзе ставка центрального банка – 6,5%. Всё это может привести к тому, что в конечном итоге Будапешт утратит контроль над поддержкой форинта, от которого правительство не планирует отказываться в пользу евро.

#сша #венгрия #виктор орбан
Источник: bloomberg.com
