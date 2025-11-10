Сайт Конференция
Nacvark
Трамп анонсировал выплату гражданам США на сумму 2 тысячи долларов
Средства возьмут из доходов полученных от таможенных пошлин

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети X опубликовал пост, в котором ответил на критику вводимых Белым домом пошлин на импорт. По его словам, американские тарифы позволяют стране обеспечивать практически нулевой уровень инфляции, рекордную цену акций на фондовом рынке, а также рекордные пенсионные накопления.

Политик подчеркнул, что речь идёт о триллионах долларов, которые позволят Вашингтону начать выплачивать государственный долг в размере 37 триллионов долларов (свыше 100% от ВВП страны). Помимо этого, Трамп резюмирует о рекордных инвестициях в американские заводы и фабрики, что происходит за счёт иностранных инвестиций, полученных в ходе торговых переговоров относительно снижения американских пошлин.

Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин США, за исключением людей с высоким уровнем дохода, получит дивиденды от пошлин на сумму не менее 2 тысяч долларов. По данным Таможенной службы США, к середине сентября этого года Вашингтон заработал на пошлинах около 90 миллиардов долларов. Как утверждал Трамп в октябре, тарифы позволят ежегодно привлекать доходы в размере до одного триллиона долларов.

#сша #пошлины
Источник: truthsocial.com
Сейчас обсуждают

antej90
03:19
в СДЭК шопе на 2 диска 28000 цена
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
antej90
03:18
там проц на х86 - ставь что угодно. Это с АРМ проблемы.
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
antej90
03:17
Я хочу хранить там коллекцию старых фильмов, сериалов с медиакаталогом, типа как в онлайн кинотеатрах. Для 4-6 слотов придётся брать 4-6 дисков по 18000 р, что дорого.
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
antej90
03:09
Где они летать собрались? У них страна размером с городок
Министерство обороны Бельгии закупает 18 учебных самолётов Pilatus PC-7 MKX
Den Fed
03:06
А какое должно быть ? Святозар ? Глубокослав ?
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Den Fed
03:01
раз в секунду
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
Den Fed
02:38
ты гавкнул ?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Полина Гайчук
00:25
Asus b850e/9800 x3d - полёт нормальный, мать топ, слотов тьма, холодная
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
сергей гришин
00:17
А у Весты руль на ходу может заблокировать... Что-то их не запрещают продавать...
Росстандарт ограничил продажи Lada Largus из-за жалоб на рулевое управление
Чато-ОвerБот
23:06
Финны - это те же туповатенькие эсты, но только живущие немного севернее, на другом побережье Маркизовой лужи..
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
