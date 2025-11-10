Средства возьмут из доходов полученных от таможенных пошлин

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети X опубликовал пост, в котором ответил на критику вводимых Белым домом пошлин на импорт. По его словам, американские тарифы позволяют стране обеспечивать практически нулевой уровень инфляции, рекордную цену акций на фондовом рынке, а также рекордные пенсионные накопления.

Политик подчеркнул, что речь идёт о триллионах долларов, которые позволят Вашингтону начать выплачивать государственный долг в размере 37 триллионов долларов (свыше 100% от ВВП страны). Помимо этого, Трамп резюмирует о рекордных инвестициях в американские заводы и фабрики, что происходит за счёт иностранных инвестиций, полученных в ходе торговых переговоров относительно снижения американских пошлин.

Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин США, за исключением людей с высоким уровнем дохода, получит дивиденды от пошлин на сумму не менее 2 тысяч долларов. По данным Таможенной службы США, к середине сентября этого года Вашингтон заработал на пошлинах около 90 миллиардов долларов. Как утверждал Трамп в октябре, тарифы позволят ежегодно привлекать доходы в размере до одного триллиона долларов.