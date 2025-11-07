Пока французские и немецкие подрядчики весь год пытаются решить внутренний конфликт, испанское правительство вносит сотни миллионов евро в соответствии с графиком

В этом году программа по разработке истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в которой принимают участие Франция, Германия и Испания, оказалась под угрозой провала. Французский подрядчик Dassault Aviation требует передать ему лидерство над программой, грозясь в противном случае её покинуть. В Германии не готовы принять условия Франции, ведь это противоречит концепции равноправного сотрудничества и лишит Берлин полноценных прав на истребитель.

Несмотря на внутренние разногласия, которым нет конца, правительство Испании выделило 700 миллионов евро на разработку FCAS в течение следующих шести лет. Большая часть суммы будет потрачена на разработки, связанные с вспомогательными самолётами и беспилотниками.

Испанское правительство воздерживается от каких-либо заявлений относительно раскола между участниками программы и продолжает вносить платежи в соответствии с графиком. Средства будут распределены между тремя компаниями – Dassault Aviation (Франция), Airbus Defence and Space (Германия) и Indra (Испания).

Говоря о судьбе FCAS, стоит напомнить, что в октябре должна была состояться встреча на уровне представителей правительств стран-участников программы, на которой планировалось обсудить внутренний конфликт. Однако встреча так и не состоялась.