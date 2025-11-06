Компания предлагает решения для международного рынка

Компания Gambit от General Atomics Aeronautical Systems представила новый беспилотный аппарат – Gambit 6, позиционируемый как решение в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Речь идёт о совместных боевых самолётах, которые действуют автономно для поддержки пилотируемых миссий и выполнения операций с повышенным риском.

Представленный CCA предназначен для выполнения широкого спектра задач: радиоэлектронная борьба, нанесение точных ударов на большом расстоянии, а также подавление противовоздушной обороны. В пресс-релизе компании напоминают, что военно-воздушные силы по всему миру ищут авиационные системы типа CCA, поэтому они готовы представить своё решение для международного рынка, адаптировав под индивидуальные нужды.

General Atomics подчёркивают, что открыты для международных закупок Gambit 6 с 2027 года. Американская компания уже налаживает отраслевые партнёрства по всей Европе с целью предоставления суверенных возможностей для всех своих платформ.

На текущий момент Военно-воздушные силы США уже сотрудничают с компаниями Anduril Industries и General Atomics в разработке CCA. General Atomics предлагает американской армии беспилотный самолёт YFQ-42A, который как раз таки является одним из представителей семейства Gambit. Таким образом, Gambit 6 является платформой для создания нового CCA, адаптированного под нужды международного заказчика.