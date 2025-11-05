Страна решила не дожидаться общеевропейского проекта

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg рассказал о планах Варшавы по строительству собственной «стены дронов» на границе с Россией и Белоруссией. Соответствующий проект обсуждался на уровне Европейского союза, но европейские страны пока не пришли к общему согласию, из-за чего польские власти решили взять инициативу в свои руки.

Польский чиновник анонсировал объявление в этом месяце крупных инвестиций в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских беспилотников. При этом как минимум половина контрактов достанется местным компаниям. Всё это позволит создать «стену дронов» в течение нескольких месяцев, не дожидаясь согласия на уровне Европейского союза.

Томчик подчеркнул, что в Варшаве готовы прибегнуть к использованию внешних инструментов, если такие появятся в будущем. Речь идёт о том, что польское правительство готово воспользоваться грантами или помощью от Европейского союза, если страны-участники решат совместными усилиями строить стену из дронов. Для реализации этого проекта Польша также прибегнет к использованию программы SAFE по выделению льготных кредитов на перевооружение. Будущая «стена дронов» Польши будет состоять из различных датчиков и «исполнительных механизмов», которые смогут одновременно обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотники.