Консорциум заберёт вертолёты, выплатив компенсацию

В начале октября была новость о том, что правительство Норвегии готовит иск в суд на консорциум NHIndustries с требованием выплатить компенсацию за поставленные вертолёты NH90, которые так и не были эффективно использованы норвежской армией. Страна получила несоответствующие своим стандартам вертолёты, которые так и не стали частью норвежских военно-воздушных сил.

Министерство обороны Норвегии сообщило об урегулировании спора с NHIndustries в рамках мирового соглашения, которое аннулирует претензии Осло к консорциуму. Поставщик вертолётов согласился забрать у Норвегии все поставленные NH90 со всеми комплектующими, выплатив компенсацию в размере 305 миллионов евро, а также предоставив банковскую гарантию в размере 70 миллионов евро.

Таким образом, правительство Норвегии всё же избавится от проблемных вертолётов, вернув часть средств. Нюанс в том, что это намного меньше по сравнению с ранее запрошенными 2,8 миллиардами евро. В то же время, это почти равно 500 миллионам евро, которые Осло заплатило NHIndustries за поставку 14 вертолётов NH90. В любом случае, если бы ситуация дошла до судебных разбирательств, нет гарантий того, что Норвегия смогла бы в судебном порядке добиться выплаты компенсации в полном размере.