Nacvark
В Германии вводят запрет на полёты БПЛА над хранилищами ядерных отходов
Решение обусловлено участившимися случаями обнаружения дронов неустановленного происхождения

Правительство Германии установило беспилотную зону над хранилищами ядерных отходов, сославшись на потенциальное изменение уровня угроз из-за участившихся случаев обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неустановленного происхождения. Беспилотная зона диаметром 1,5 километра и высотой 600 метров распространяется на три объекта – в Любмине, Горлебене и Ахаусе.

До недавних пор беспилотная зона устанавливалась только над атомными электростанциями, учитывая события 11 сентября 2001. Однако теперь возникла необходимость обеспечения адаптированной защиты временных хранилищ ядерных отходов от атак с воздуха.

Компания EWN GmbH, оператор хранилища ядерных отходов «Север», поприветствовала принятое немецким правительством решение. Представитель компании, чьи слова приводит издание NDR, подчеркнул, что такие меры облегчают выявление и пресечение нарушений, а также улучшают правовую основу для принятия контрмер.

В конце октября аэропорт «Берлин – Бранденбург»  был вынужден временно приостановить приём и вылет самолётов из-за угрозы БПЛА. В Бельгии вовсе полагают, что дроны наблюдают за военными объектами в целях шпионажа.

#германия #бпла
Источник: ndr.de
