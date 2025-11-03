Решение обусловлено участившимися случаями обнаружения дронов неустановленного происхождения

Правительство Германии установило беспилотную зону над хранилищами ядерных отходов, сославшись на потенциальное изменение уровня угроз из-за участившихся случаев обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неустановленного происхождения. Беспилотная зона диаметром 1,5 километра и высотой 600 метров распространяется на три объекта – в Любмине, Горлебене и Ахаусе.

До недавних пор беспилотная зона устанавливалась только над атомными электростанциями, учитывая события 11 сентября 2001. Однако теперь возникла необходимость обеспечения адаптированной защиты временных хранилищ ядерных отходов от атак с воздуха.

Компания EWN GmbH, оператор хранилища ядерных отходов «Север», поприветствовала принятое немецким правительством решение. Представитель компании, чьи слова приводит издание NDR, подчеркнул, что такие меры облегчают выявление и пресечение нарушений, а также улучшают правовую основу для принятия контрмер.

В конце октября аэропорт «Берлин – Бранденбург» был вынужден временно приостановить приём и вылет самолётов из-за угрозы БПЛА. В Бельгии вовсе полагают, что дроны наблюдают за военными объектами в целях шпионажа.