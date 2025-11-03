При этом в декабре добычу увеличат на 137 тысяч баррелей в день

Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК+) приняла решение увеличить добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки. На протяжение практически всего текущего года сообщество увеличивало предельный уровень добычи нефти, в связи с чем её стоимость опускалась до 60 долларов за баррель (марка Brent или WTI). С апреля ОПЕК+ удалось увеличить целевые показатели добычи нефти примерно на 2,9 миллионов баррелей в день.

Однако, как говорится в заявлении ОПЕК+ (цитата Reuters), в следующем году страны приостанавливают увеличение добычи нефти на фоне прогнозов надвигающегося переизбытка поставок. Таким образом, продолжительный период увеличения добычи нефти заканчивается.

Reuters акцентируют внимание на связи недавно введённых США санкций против российских энергетических компаний «Роснефть» и «Лукойл» с новой стратегией ОПЕК+. Дело в том, что Россия, как член сообщества экспортёров нефти, может столкнуться с трудностями в наращивании добычи, учитывая введённые против неё санкции, уменьшившие количество потенциальных импортёров и, соответственно, повлиявшие на спрос на российскую нефть.