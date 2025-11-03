Однако только в том случае, если суверенитет страны не будет нарушен

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп обвинил Нигерию в преследовании христиан, подчеркнув, что США готовы принять меры военного характера. Министерство обороны США уже приступило к разработке плана на тот случай, если им придётся прибегнуть к военной интервенции.

Представитель Министерства иностранных дел Нигерии Кимиеби Имомотими Эбиенфа в интервью Al Jazeera прокомментировал заявления Трампа, подтвердив, что в стране действительно есть проблема с безопасностью. Однако чиновник отверг, что с угрозой сталкиваются только христиане. По его словам, в стране существуют радикальные организации, чьи действия не санкционированы правительством Нигерии и направлены на дестабилизацию ситуации, в том числе путём преследования по религиозному признаку.

Представитель президента Нигерии Даниэль Бвала в интервью Reuters также отреагировал на высказывания Трампа, сообщив о готовности страны принять помощь США, если она не нарушает территориальную целостность Нигерии. По его мнению, у Нигерии и США есть возможности добиться лучших результатов в совместной борьбе с терроризмом. Судя по всему, в Нигерии готовы усилить взаимодействие с США, чтобы решить вопрос с обеспокоенностью Вашингтона, если речь идёт о скоординированных действиях, а не односторонних военных ударах.