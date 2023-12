При этом обучение украинских пилотов пока что не завершилось.

Аналитический центр Institute for the Study of War в новом отчёте пишет о том, что Украина может получить американские истребители F-16 уже к концу года. На это их навело недавнее заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пообещавшего поставить первую партию из 18 самолётов.

При этом, как утверждают аналитики, Министерство обороны Эстонии сообщило о взятии Нидерландами, Данией, Норвегией и Бельгией на себя обязательств по поставке F-16 украинской армии уже к концу года. Точное количество готовящихся к поставке истребителей неизвестно, но доставить их могут уже к концу года.

Делать выводы о том, что вскоре украинцы смогут задействовать первые F-16 - преждевременно. Связано это с тем, что обучение украинских пилотов всё ещё идёт, а помимо этого необходимо обучить и наземных специалистов для технического обслуживания самолётов.

Ранее российские официальные лица предупреждали, что если американские истребители, предназначенные для Украины, будут базироваться на авиабазах в Польше или Румынии и проводить вылеты в зону боевых действий оттуда, Россия нанесёт удар по ним. По этой причине украинской армии предстоит подготовить собственные авиабазы и специалистов для обслуживания западной авиации.