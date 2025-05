Ubisoft сообщила о том, что откладывает запуск некоторых своих наиболее крупных проектов, чтобы уделить больше времени их разработке и обеспечить оптимальные условия для их успешного запуска.

Компания Ubisoft объявила о переносе релизов некоторых своих самых масштабных проектов, чтобы обеспечить дополнительное время на разработку и создать наилучшие условия для их успешного выхода. Об этом было сообщено в ходе финансового отчётного звонка компании за 2025 финансовый год. Точные названия задерживаемых игр не раскрывались, однако издательство уточнило, что эти проекты входят в число «самых крупных производств» и теперь будут выпускаться в финансовых годах 2026–27 и 2027–28. Решение о переносах было принято после тщательного анализа плана выпусков, проведенного с октября по декабрь прошлого года.

Главный исполнительный директор Ubisoft отметил, что такие меры позволят улучшить качество продукции и повысить шансы на коммерческий успех. В качестве примера успешного применения этой стратегии была названа игра Assassin's Creed Shadows, которую ранее дважды переносили перед её выходом 20 марта 2025 года. Хотя конкретные данные о продажах не приводились, компания подчеркнула, что игра продемонстрировала «устойчивые результаты», превзойдя по ряду показателей Assassin's Creed Odyssey.

Среди задерживаемых проектов аналитики ожидают увидеть новые части популярных серий, таких как Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six. Возможно, перенесены будут и анонсированные, но пока не представленные публике игры, включая Assassin's Creed: Codename Hexe и Assassin's Creed: Codename Invictus. Тем временем в текущем финансовом году (2025–26) компания планирует выпустить ряд новых проектов, включая Anno 117: Pax Romana, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, мобильную версию Rainbow Six и The Division Resurgence. Кроме того, ожидается выход первого крупного дополнения к игре Assassin's Creed Shadows ближе к концу текущего года.

Согласно отчёту за 2024–25 финансовый год, объёмы чистых заказов Ubisoft снизились на 20,5%, составив €1,85 миллиарда. Руководство компании обратило внимание на устойчивость главных игровых серий: численность уникальных активных пользователей серий Assassin's Creed и Rainbow Six держится примерно на отметке 30 миллионов человек, а серия Far Cry сохраняет аудиторию около 20 миллионов. Было отмечено, что запуск Assassin's Creed Shadows стал вторым крупнейшим событием после Valhalla, игроки провели более 160 миллионов часов в первые недели после выпуска игры.

Несмотря на падение доходов, Ubisoft уверена в своей долгосрочной стратегии развития ключевых брендов. Наряду с переносом крупных проектов, компания создает специальное подразделение для поддержки своих ведущих франшиз при финансовой поддержке китайского инвестора Tencent. Ubisoft продолжает делать акцент на высоком качестве продуктов и долгосрочном подходе, рассчитывая удержать лидирующие позиции на игровом рынке.