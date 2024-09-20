В игре будет система классов и героев, похожая на Apex Legends, но с большим акцентом на кастомизацию

Компания Bungie объявила стоимость своего предстоящего шутера Marathon — $40. Это решение вызвало бурное обсуждение в игровом сообществе, особенно после недавнего провала игры Concord, которая тоже стоила $40. Concord была снята с продажи всего через две недели после релиза из-за низких продаж и технических проблем. Несмотря на это, Bungie и Sony решили не менять стратегию для Marathon, поскольку разработка игры уже зашла слишком далеко, чтобы переходить на модель free-to-play.

Marathon будет представлять собой шутер, где игроки будут выполнять миссии и сражаться с врагами, чтобы добыть ценные ресурсы. В игре будет система классов и героев, похожая на Apex Legends, но с большим акцентом на кастомизацию. Каждый персонаж будет обладать уникальными способностями, такими как двойной прыжок и быстрое возрождение.

Помимо основной цены, в игре будет доступен магазин косметических предметов и боевой пропуск. Это позволит игрокам приобретать различные улучшения и украшения для своих персонажей. Такая практика является стандартной для современных игр и позволяет разработчикам получать дополнительный доход.

Bungie планирует представить более подробную информацию о Marathon весной 2025 года. Команда разработчиков очень хочет поделиться новыми деталями и показать игру широкой аудитории. Стоит отметить, что на фоне недавних неудач Bungie, включая увольнение бывшего директора игры Кристофера Барретта, на студию оказывается значительное давление, чтобы сделать Marathon успешным проектом. Решение Bungie установить цену в $40 на Marathon, несмотря на провал Concord, показывает уверенность студии в своём продукте. Игрокам остаётся только ждать весны 2025 года, чтобы увидеть, оправдаются ли ожидания и сможет ли Marathon стать новым хитом в жанре шутеров.