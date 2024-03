По мнению одного из сотрудников, успех Baldur's Gate III был обусловлен уникальной ситуацией, в которой оказалась Larian. На момент начала разработки третьей части студия балансировала между сегментами высокого/среднего бюджета, и только релиз нового проекта мог гарантировать ей место в высшей лиге игровой индустрии.

Ошеломляющий успех Baldur's Gate III, как с точки зрения критиков, так и с коммерческой стороны, продемонстрировал, что модель раннего доступа может стать мощным инструментом для разработчиков крупных и амбициозных проектов.

Неудивительно, что многие студии, работающие над подобными играми, например No Rest for the Wicked, решили последовать примеру Larian Studios.

Однако не все разделяют оптимизм по поводу этой модели. Ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско в интервью PCGamer заявил, что ранний доступ не является универсальным решением.

По его мнению, успех Baldur's Gate III был обусловлен уникальной ситуацией, в которой оказалась Larian. На момент начала разработки третьей части студия балансировала между сегментами высокого/среднего бюджета, и только релиз нового проекта мог гарантировать ей место в высшей лиге игровой индустрии.

Помимо этого, Larian Studios могла опираться на всеобщую любовь к легендарной серии Baldur's Gate, а также на уже существующие механики из Divinity: Original Sin. Опыт работы с этой серией также подсказал разработчикам, насколько важно советоваться с сообществом игроков на этапе разработки.

Саско подчеркнул, что далеко не все игры, выходящие в ранний доступ, добиваются успеха – немало проектов так и не смогли покинуть этот этап. Что касается CD Projekt Red, то эта студия ставит перед собой цель создавать игры, максимально близкие к идеалу, подобные Cyberpunk 2077.

Ведущий дизайнер подтвердил, что CD Projekt Red не планирует использовать модель раннего доступа, предпочитая доводить свои проекты до полной готовности перед релизом. Можно предположить, что на такое решение повлиял неудачный запуск Cyberpunk 2077, которая на момент релиза имела множество технических проблем.

Стоит ли другим разработчикам следовать примеру Larian Studios или же модель раннего доступа таит в себе слишком много рисков? Ответ на этот вопрос пока не найден, однако дискуссия о пользе и вреде альфа- и бета-тестирования с участием игроков обещает быть жаркой.

