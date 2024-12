Водяной знак "Secured by Knox" в меню приложений One UI 7 вызвал критику пользователей, но Samsung подтвердила, что он будет убран к моменту официального выхода оболочки.

В новой версии оболочки One UI 7 от Samsung появился водяной знак "Secured by Knox" в нижнем правом углу меню приложений, который вызвал критику пользователей за ненужную визуальную загроможденность. Однако представители компании подтвердили, что эта надпись будет удалена к моменту официального релиза One UI 7 в следующем году.

Главным изменением в One UI 7 станет переход к вертикальной прокрутке меню приложений, что делает интерфейс более похожим на стандартные Android-устройства. Тем не менее появление водяного знака "Secured by Knox", который нельзя отключить, вызвало негативную реакцию из-за его размещения поверх иконок приложений.

По заявлению Samsung, надпись является временной и не останется в финальной версии. Компания не пояснила, почему этот элемент был добавлен в первую очередь, но его удаление станет хорошей новостью для пользователей.