SpaceX планирует запустить 22 спутника Starlink из Калифорнии 20 ноября. Запуск Falcon 9 запланирован на раннее утро

SpaceX запланировала запустить 22 новых спутника своей космической интернет-сети Starlink из Калифорнии ранним утром в понедельник, 20 ноября.

реклама

Ракета Falcon 9 должна подняться в воздух с базы Ванденберг Воздушных сил в течение четырех часов, начиная с 1:33 по восточному времени. Запуск можно будет наблюдать в прямом эфире на странице SpaceX в X (ранее известной как Twitter) - начало трансляции за пять минут до старта.

Если всё пройдет успешно, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю через 8,5 минут после запуска и приземлится на барже Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Этот запуск станет уже 15-м для этой ракеты, и это включает в себя не только девять предыдущих запусков для Starlink, но и миссию NASA Double Asteroid Redirection Test, где космический аппарат успешно столкнулся с астероидом в сентябре 2022 года.

22 новых спутника Starlink выйдут на орбиту Земли примерно через 62,5 минуты после старта.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Этот запуск завершит насыщенный уикенд для SpaceX, который также в пятницу отправил 23 спутника Starlink из Флориды и провел второй тестовый полет Starship, системы для будущего освоения Луны и Марса.