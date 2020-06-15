Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: мини-станция для автомобиля, фонарь для подводного плаванья, светодиодные гирлянды на солнечных батареях и другие
Мини станция в автомобиль
Практичный девайс, благодаря которому можно слушать любимую музыку, радио, принимать звонки с помощью нажатия одно кнопки и не отвлекаясь от дороги. Прекрасный дизайн украсит салон любого автомобиля.
Цена US $11.07
Термос ZOOOBE
Невероятно красивая и практичная вещь. Украсит любой образ, и сохранит температуру напитка. Термос выполнен из нержавеющей стали, в различных вариациях оформления, такие как "звездное небо" или "мрамор и минералы", создает настроение и вдохновляет.
Цена US $10.89
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Пылесос для автомобиля
Миниатюрный, ручной пылесос, больше похож на робота.Удобный и мощный гаджет для автомобиля, помогает поддерживать чистоту, опрятность и комфорт в автомобиле. Корпус металлический, мощность 65 вт.
Цена US $34.99
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Гирлянды на солнечной батарее
Система и гирлянд, идеально подходит для мягкого освещения дачного участка в вечернее время. Создаст неповторимую атмосферу и прекрасный фон для фотосессий. Система качественная, лампочки служат долго. Заряжается система гирлянд днем, благодаря солнечным батареям, по эту ей с легкостью можно украсить садовые деревья, дачный дом или беседку без лишних хлопот и проводки.
Цена US $3.59 - 24.29
Фонарь для подводного плавания
В разгар летнего сезона, отличная вещь для поездки на море, рыбаков, охотников и искателей приключений. Светит на большие расстояния, свет мягкий. Дает возможность любоваться подводным миром, фотографировать его. Для скаутов, водолазов, путешественников девайс незаменим.
Цена US $13.04 - 27.25
Светящиеся часы
Стильный, необычный аксессуар. Часы просты в использовании, красиво оформлены и оснащены подсветкой. Девайс не дорогой, но редкий, такой не встретишь в обычном магазине. Станет идеальным подарком для детей, подростков или молодых людей.
Цена US $3.27
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