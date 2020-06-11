Очень прочный, качественный смартфон. Создан для любителей активного образа жизни, очень удобно носится, имеет эргономичный корпус. Смартфону не страшны падения, удары или вода. Порты телефона защищены заглушками, оснащен двойной камерой. Телефон выполнен в различных цветовых решениях и полностью соответствует всем современным требованиям.

. Цена US $94.99

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Приставка обеспечивает хорее качество изображения, стильная и компактная, не занимает много места. Подходит для любых телевизоров, в установке и использовании простая. Позволяет, как смотреть фильмы в хорошем качестве, так и играть в игры.

Цена US $57.74 - 66.14

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Стильный динамик, больше похож на аксессуар в ретро-стиле. Выдает качественный, мощный звук. Удобный и легкий, есть различные цветовые гаммы на выбор, выполнен в виде проигрывателя виниловых пластинок. Украсит ваш образ, интерьер или станет отличным подарком.

Цена US $17.34 - 17.42

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Качественная, профессиональная рация. Хорошая проводимость звука, пригодиться охотникам, рыбакам, туристам, искателям приключений. Поможет поддерживать связь где угодно. Устройство оснащено функцией VOX а так же функциями сигнала тревоги и экономии энергии. Мощный корпус не боится нагрузки и падений. Идеально подойдет как для взрослых, так и для детей, последние от нее в восторге, ведь это настоящая профессиональная рация!

Цена US $22.41 - 23.53

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Новые, современные камеры, легко подключаются и передают изображение в хорошем качестве. Корпус металлический, водонепроницаемый, работает в любую погоду. Легко обнаруживает движение, транслирует изображение даже в темноте благодаря функции ночного виденья. Может контролировать ситуацию при любой погоде и в любых условиях.

Цена US $129.99 - 299.99

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Полезная вещь в современных реалиях. Видеорегистратор-зеркало оснащен 10-дюймовым сенсорным экраном с разрешением1080P. С него можно сделать снимок, записать разговор и т.д. Легкий в установке, не привлекает внимание. Поможет иметь вещественные доказательства в случае необходимости.

Цена US $34.03 - 101.29

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