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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: семь полезных товаров для вашего автомобиля

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Беспроводное зарядное устройство

Открывает нашу подборку беспроводная зарядка для вашего смартфона в авто. Зарядка легко крепится в вашем автомобиле, и служит так же удобным держателем для вашего телефона. Такой зарядкой-держателем очень удобно и просто пользоваться. Вы сразу сможете использовать смартфон, например, в качестве навигатора, и не бояться, что он разрядится, и вы не сможете найти нужное вам место в незнакомой местности.

Цена US $15.17

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Обогреватель

Далее рассмотрим небольшой обогреватель для авто. Читая отзывы, становится понятно, что обогреватель не сильно мощный, но он прекрасно поможет вам поддерживать тепло в машине, или разморозить примерзший снег на стекле. Обогреватель так же дует и холодным воздухом, так что летом тоже может вам пригодится. Товар имеет небольшие размеры и хорошие отзывы.

Цена от US $4.82

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Подстилка для животных

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Если у вас есть домашние питомцы, то эта вещь точно вам пригодится. Подстилка на заднее сиденье для перевозки животных довольно плотная. Имеет небольшие размеры, петли, которые помогают правильно расположить подстилку. Благодаря такой подстилке, теперь не нужно переживать о том, что ваши питомцы могут испортить вашу машину. Ткань отталкивает воду и грязь, поэтому ваше сидение останется чистым.

Цена US $8.68

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Набор для мойки

Такой портативный набор для мойки точно пригодится каждому автомобилисту. Набор небольшой, и для него точно найдется место в вашем авто. В набор входит насос, шланги, пистолет с распылителем, губка или тряпочка дополнительно. Если вы вдали от города, а машина испачкалась, то этот набор послужит вам отличным помощником. У товара много продаж и около 200 отзывов.

Цена от US $24.96

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Светильник для авто

Далее в подборке – отличный и яркий USB светильник в авто. Крепится он очень просто, инструкции не нужны. Заявлено, что время непрерывной работы такого светильника около четырех часов. Заряжается через USB кабель, а на выбор есть два цвета освещения. К слову, такой светильник можно использовать не только в автомобиле, т.к. его очень просто снять и прикрепить снова туда, куда вам нужно.

Цена US $6.80

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Замок на руль  

Замок на руль – это еще один способ обезопасить автомобиль от угона. Устройство само по себе очень простое – одна сторона крепится непосредственно к рулю, а другая в разъем для ремня безопасности. Закрывается на ключ, и таким образом, если даже кто-то взломал вашу дверь, то уехать с места преступления будет очень сложно.

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Цена US $13.26

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Подсветка для авто

Замыкает нашу подборку цветная подсветка для авто. На светодиодных фонарях сзади есть липкая лента, поэтому вы сможете приклеить эти фонари там, где вам захочется. Цвета и режим мигания переключается с помощью пульта, или кнопки. У товара более 600 отзывов и много продаж.

Цена от US $7.66

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

 

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