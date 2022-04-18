Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
реклама
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Радиаторы пассивного охлаждения - продукт весьма редкий на рынке систем охлаждения, точнее сказать - нишевой. Чаще всего они используются для сборки рабочих станций для студий звукозаписи, где значение имеет даже малейшее колебание звука. Или для сборки/ охлаждения систем, которые будут эксплуатироваться в условиях высокой запыленности. На рынке подобных систем всегда было немного, в основном это продукты корейских производителей - Zalman и NoFan, а также японской Scythe (у большинства особой любовью пользуются кулеры линейки Ниндзя, но флагманом среди пассивных систем долгое время оставался гигант Orochi - "Змей Горыныч" по-нашему). Новинка - Noctua NH-P1, был продемонстрирован на выставке Computex 2 года.
На текущий момент вышло около 50 статей по "новинке", но пока еще не было ни одного сравнения с радиаторами пассивного охлаждения.
Давайте исправим эту "несправедливость".
реклама
Упаковка и комплектация
Кулер упакован в коробку из качественного гофрокартона с цветной полиграфией, выполненной в традициях Noctua.
реклама
На левой стороне упаковки - спецификации кулера и комплектация
На задней стороне упаковки - схематическое изображение радиатора и перечисление примененных технологий / особенностей.
реклама
При открытии упаковки нас встречает коробка с аксессуарами.
А вот уже под ней расположена транспортная упаковка с радиатором.
Как видим - радиатор для большей сохранности заключен в демпфирующую упаковку из гофрокартона.
Коробка с аксессуарами - torx-отвертка, крепления АМД/Интел, скобы для 120/140мм вентилятора, инструкции по установке.
Содержимое коробки с аксессуарами :
-бэкплэйт для установки на Интел 115х/1200
-комплект креплений для установки на Интел 20хх
-крепежные скобы для установки на Интел 115х/1200/20хх
-комплект креплений для установки на АМ3+/АМ4
-скобы для установки 120/140мм вентилятора
-тюбик с термопастой NT-H2
-металлический значок
-чистящая салфетка
-torx-отвертка
-инструкции по установке на 115х/1200/АМ3+/АМ4/20хх
Scythe Orochi
В центре - родные крепления вентилятора и крепления на АМ2(+)/АМ3(+). Справа - кастомное крепление для Орочи / Сусаноо для установки на АМ3(+)/ АМ4. Слева - изготовленные на заказ 2 пары запасных скоб.
Радиатор
На данном снимке видна разница в размерах между радиаторами Ноктуа и Сайф. Состояние Орочи можно охарактеризовать как "дракон раскритикованный птеродактилями" - но радиатору уже 12 лет и я специально не стал проводить восстановление ветерана. Благодаря этому вы можете увидеть зоны наибольшей активности у радиатора.
У радиатора Ноктуа всего 13 ребер толщиной 1.5мм и с межреберным расстоянием 8.5мм. У Орочи - 39 ребер толщиной 0.5мм и с межреберным расстоянием в 4мм. Ребра скреплены с теплотрубками посредством пайки. Дополнительную жесткость конструкции придают "замки", расположенные у радиатора Ноктуа в 2 ряда.
Радиатор Ноктуа выполнен в формате куба. Каждое ребро имеет 33 отверстия для улучшения охлаждения путем конвекции. Как видно из снимка выше, основание у Ноктуа непосредственно контактирует с радиатором, а между ними в специальных желобках, зажаты теплотрубки. Вся эта конструкция - цельнопаяная.
Обратите внимание, что выставочные образцы NH-P1 имели стандартное двухточечное крепление, в то время как крепление на релизном образце - по одной точке монтажа на каждой стороне.
Радиатор Ноктуа набран на 6-ти 6мм С-изогнутых никелированных теплотрубках. Орочи - на 10-ти 6мм также С-изогнутых теплотрубках, которые в основании расположены в 2 уровня,при этом еще и приплющены (что увеличивает площадь теплообмена), в самом радиаторе теплотрубки расположены в 4 уровня (для более равномерного распределения тепла).
Обратите внимание на разницу в строении оснований у Орочи и NH-P1 (это станет причиной разницы в тестовых результатах). У кулера Scythe абсолютно плоское основание, а вот у Ноктуа - небольшой конус - "для лучшего теплового контакта". Это мы еще проверим.
Вентилятор
Кулер шел в комплекте с вентилятором NF-A12x25 LS-PWM.
Вентилятор действительно очень тихий, даже на максимальных оборотах. Но в тестировании он не использовался.
Варианты установки вентилятора на радиатор. Но такому радиатору лучше подойдет 140мм вентилятор - он охлаждает большую площадь, что ускоряет отведение тепла.
Установка и совместимость
NH-P1
Прикручиваем стандартный набор АМ4
Устанавливаем радиатор (это зеркальный вариант с данным креплением)
"Стандартным" же является вариант теплотрубками к оперативной памяти.
Но есть и альтернативный метод - установка радиатора теплотрубками вертикально.
Для этого используем второй набор креплений из набора NM-AM4.
К сожалению подобный способ установки подойдет лишь для открытого стенда и лучше, если система будет собрана на МП формата Е-АТХ.
Оттиск - могло быть и хуже. Ясно видны круги заводской фрезеровки.
Orochi
После закрепления на основании Орочи универсального крепления, сама установка занимает не более 2-3 минут. Она конечно не такая удобная, как в случае с Ноктуа, но особых сложностей у меня не возникло.
Оттиск почти идеальный (пришлось немного пошевелить радиатор, чтобы не вырвать процессор).
Cводные характеристики
|Наименование
|Scythe Orochi
|Noctua NH-P1
|Габариты радиатора, мм
|120х194х155
|154х152х159
|Масса радиатора, г
|1127
|1187
|Типоразмер вентилятора, мм
|120 /140 /150
|120 /140 /150
|Материал радиатора
|Алюминий
|Алюминий
|Число ребер
|35+3
|13
|Толщина ребер, мм
|0.5
|1.5
|Межреберное расстояние, мм
|4.0
|8.5
|Число и размер теплотрубок
|10х6мм
|6х6мм
|Материал теплотрубок
|Медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|65$
|100$+30$(вентилятор)
|Актуальность
|Раритет
|Новинка
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Noctua NH-P1, Scythe Orochi
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - контроль температуры зоны VRM при помощи термопар
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,88Вт) - 1ч прогон при максимальной нагрузке : полностью в пассивном режиме. Обдув отсутствовал
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 88Вт) - 1ч прогон. Обдув радиатора отсутствовал.
Cinebench R23 (имитация рендера, нагрузка - 88Вт) - тестирование делалось: в три 10-минутных прогона. Во время прохождения тестирования обдув отсутствовал.
Assassins Creed Origins : настройки - 1080р/ Средние
Assassins Creed Odissey - 1080р / Средние
Cyberpunk 2077 - 1080р/Средние, локация - Маленький Китай (выбирались локации с большим скоплением NPC)
В Кредо Убийцы тестирование и фиксация результатов проводились во время боевых сцен.
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
Результаты тестирования
Частота 3.75ГГц для NH-P1 в данном тесте отказалась максимальной с первых же минут, в то время как для Orochi на протяжении почти 40 мин тестирования максимальной частотой была 3.85-3.9ГГц. "Метки времени" не проходят даром.
Как вы могли заметить, чем выше нагрузка, тем больше уступает новичок потрепанному жизнью ветерану. Как по температурам VRM, так и по частоте процессора. А ведь "Змей Горынычу" уже 12 лет...
В играх - почти паритет.
Итоги
NH-P1
Плюсы :
-Качество сборки
-Продуманная упаковка
-Удобная и простая установка
Минусы :
-Цена (особенно относительно конкурентов)
-Производительность - данный кулер в чисто пассивном режиме можно рекомендовать максимум для 6/12 ЦП, если вам нужна максимальная производительность
В целом идея интересная, но нуждается в доработке.
Orochi - ветеран все еще остается одним из самых производительных радиаторов пассивного охлаждения. Даже несмотря на то, что на текущее время он уже перешел в разряд "Раритет", нужно отдать должное японцам - им удалось в свое время создать радиатор, значительно опередивший свое время. Быть может им стоит подумать о модернизации ветерана или выпуске его новой версии ?
Некоторые читатели назовут меня "неадекватным", но во время тестирования радиатор Ноктуа после стресс-теста Прайм95 остужал до первоначальных значений ЦП и VRM почти 2ч, в то время как его оппоненту на это требовалось 1.5ч. Температуры радиаторных пластин в самой горячей точке ( во время нагрузки) не превышали 46°C у обоих испытуемых - спокойно можно было положить руку и не обжечься. А вот воздух от них исходил раскаленный.
6 теплотрубок в желобках или 6-8 расплющенных в основании до овальной формы ? Что лучше ? Этот вопрос становится все более актуальным, особенно если учитывать, что с уменьшением техпроцесса и уменьшением размера "кристалла" происходит увеличение плотности теплового потока. И скорость теплообмена/теплоотдачи выходит на первый план.
Ниже вас ждет немного бонусов.
Пишите, стоит ли делать вторую часть о тестировании в пассивном режиме с участием - NoFan CR80, Lucifer v2 и Macho rev.B.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила