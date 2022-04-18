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Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi

Сегодня на cравнительном тестировании у нас два радиатора пассивного охлаждения - легендарный Scythe Orochi и новинка от Noctua - NH-P1.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

    Радиаторы пассивного охлаждения - продукт весьма редкий на рынке систем охлаждения, точнее сказать - нишевой. Чаще всего они используются для сборки рабочих станций для студий звукозаписи, где значение имеет даже малейшее колебание звука. Или для сборки/ охлаждения систем, которые будут эксплуатироваться в условиях высокой запыленности. На рынке подобных систем всегда было немного, в основном это продукты корейских производителей - Zalman и NoFan, а также японской Scythe (у большинства особой любовью пользуются кулеры линейки Ниндзя, но флагманом среди пассивных систем долгое время оставался гигант Orochi - "Змей Горыныч" по-нашему). Новинка - Noctua NH-P1, был продемонстрирован на выставке Computex 2 года.

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    На текущий момент вышло около 50 статей по "новинке", но пока еще не было ни одного сравнения с радиаторами пассивного охлаждения.

  Давайте исправим эту "несправедливость".

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Упаковка и комплектация

  Кулер упакован в коробку из качественного гофрокартона с цветной полиграфией, выполненной в традициях Noctua.

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 На левой стороне упаковки - спецификации кулера и комплектация

  На задней стороне упаковки - схематическое изображение радиатора и перечисление примененных технологий / особенностей.

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При открытии упаковки нас встречает коробка с аксессуарами.

 А вот уже под ней расположена транспортная упаковка с радиатором.

 Как видим - радиатор для большей сохранности заключен в демпфирующую упаковку из гофрокартона. 

Коробка с аксессуарами - torx-отвертка, крепления АМД/Интел, скобы для 120/140мм вентилятора, инструкции по установке.

 Содержимое коробки с аксессуарами :

-бэкплэйт для установки на Интел 115х/1200

-комплект креплений для установки на Интел 20хх

-крепежные скобы для установки на Интел 115х/1200/20хх

-комплект креплений для установки на АМ3+/АМ4

-скобы для установки 120/140мм вентилятора

-тюбик с термопастой NT-H2

-металлический значок

-чистящая салфетка

-torx-отвертка

-инструкции по установке на 115х/1200/АМ3+/АМ4/20хх

Scythe Orochi

 В центре - родные крепления вентилятора и крепления на АМ2(+)/АМ3(+). Справа - кастомное крепление для Орочи / Сусаноо для установки на АМ3(+)/ АМ4. Слева - изготовленные на заказ 2 пары запасных скоб.

Радиатор

На данном снимке видна разница в размерах между радиаторами Ноктуа и Сайф. Состояние Орочи можно охарактеризовать как "дракон раскритикованный птеродактилями" - но радиатору уже 12 лет и я специально не стал проводить восстановление ветерана. Благодаря этому вы можете увидеть зоны наибольшей активности у радиатора.

У радиатора Ноктуа всего 13 ребер толщиной 1.5мм и с межреберным расстоянием 8.5мм. У Орочи - 39 ребер толщиной 0.5мм и с межреберным расстоянием в 4мм. Ребра скреплены с теплотрубками посредством пайки. Дополнительную жесткость конструкции придают "замки", расположенные у радиатора Ноктуа в 2 ряда.

  Радиатор Ноктуа выполнен в формате куба. Каждое ребро имеет 33 отверстия для улучшения охлаждения путем конвекции. Как видно из снимка выше, основание у  Ноктуа непосредственно контактирует с радиатором, а между ними в специальных желобках, зажаты теплотрубки. Вся эта конструкция - цельнопаяная.

   Обратите внимание, что выставочные образцы NH-P1 имели стандартное двухточечное крепление, в то время как крепление на релизном образце - по одной точке монтажа на каждой стороне.

Радиатор Ноктуа набран на 6-ти 6мм С-изогнутых никелированных теплотрубках. Орочи - на 10-ти 6мм также С-изогнутых теплотрубках, которые в основании расположены в 2 уровня,при этом еще и приплющены (что увеличивает площадь теплообмена), в самом радиаторе теплотрубки расположены в 4 уровня (для более равномерного распределения тепла).

  Обратите внимание на разницу в строении оснований у Орочи и NH-P1 (это станет причиной разницы в тестовых результатах). У кулера Scythe абсолютно плоское основание, а вот у Ноктуа - небольшой конус - "для лучшего теплового контакта". Это мы еще проверим.

Вентилятор

  Кулер шел в комплекте с вентилятором NF-A12x25 LS-PWM.

    Вентилятор действительно очень тихий, даже на максимальных оборотах. Но в тестировании он не использовался.

     Варианты установки вентилятора на радиатор. Но такому радиатору лучше подойдет 140мм вентилятор - он охлаждает большую площадь, что ускоряет отведение тепла.

Установка и совместимость

NH-P1

   Прикручиваем стандартный набор АМ4

 Устанавливаем радиатор (это зеркальный вариант с данным креплением)

 "Стандартным" же является вариант теплотрубками к оперативной памяти.

 Но есть и альтернативный метод - установка радиатора теплотрубками вертикально.

  Для этого используем второй набор креплений из набора NM-AM4.

 К сожалению подобный способ установки подойдет лишь для открытого стенда и лучше, если система будет собрана на МП формата Е-АТХ. 

 Оттиск - могло быть и хуже. Ясно видны круги заводской фрезеровки.

Orochi

   После закрепления на основании Орочи универсального крепления, сама установка занимает не более 2-3 минут. Она конечно не такая удобная, как в случае с Ноктуа, но особых сложностей у меня не возникло.

 Оттиск почти идеальный (пришлось немного пошевелить радиатор, чтобы не вырвать процессор).


Cводные характеристики

Наименование Scythe Orochi  Noctua NH-P1
Габариты радиатора, мм 120х194х155 154х152х159
Масса радиатора, г 1127 1187
Типоразмер вентилятора, мм 120 /140 /150 120 /140 /150
Материал радиатора Алюминий Алюминий
Число ребер 35+3 13
Толщина ребер, мм 0.5 1.5
Межреберное расстояние, мм 4.0 8.5
Число и размер теплотрубок 10х6мм 6х6мм
Материал теплотрубок Медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 65$ 100$+30$(вентилятор)
Актуальность Раритет Новинка


Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Noctua NH-P1, Scythe Orochi

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - контроль температуры зоны VRM при помощи термопар

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,88Вт) - 1ч прогон при максимальной нагрузке : полностью в пассивном режиме. Обдув отсутствовал

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 88Вт) - 1ч прогон. Обдув радиатора отсутствовал.

Cinebench R23 (имитация рендера, нагрузка - 88Вт) - тестирование делалось:  в три 10-минутных прогона. Во время прохождения тестирования обдув отсутствовал.

Assassins Creed Origins : настройки - 1080р/ Средние

Assassins Creed Odissey - 1080р / Средние

Cyberpunk 2077 - 1080р/Средние, локация - Маленький Китай (выбирались локации с большим скоплением NPC)

В Кредо Убийцы тестирование и фиксация результатов проводились во время боевых сцен.

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования  - 22-23°C.

Результаты тестирования

  Частота 3.75ГГц для NH-P1 в данном тесте отказалась максимальной с первых же минут, в то время как для Orochi на протяжении почти 40 мин тестирования максимальной частотой была 3.85-3.9ГГц. "Метки времени" не проходят даром.

Как вы могли заметить, чем выше нагрузка, тем больше уступает новичок потрепанному жизнью ветерану. Как по температурам VRM, так и по частоте процессора. А ведь "Змей Горынычу" уже 12 лет...

 В играх - почти паритет.

Итоги

NH-P1

Плюсы :

-Качество сборки 

-Продуманная упаковка

-Удобная и простая установка

Минусы :

-Цена (особенно относительно конкурентов)

-Производительность - данный кулер в чисто пассивном режиме можно рекомендовать максимум для 6/12 ЦП, если вам нужна максимальная производительность

В целом идея интересная, но нуждается в доработке.

Orochi - ветеран все еще остается одним из самых производительных радиаторов пассивного охлаждения. Даже несмотря на то, что на текущее время он уже перешел в разряд "Раритет", нужно отдать должное японцам - им удалось в свое время создать радиатор, значительно опередивший свое время. Быть может им стоит подумать о модернизации ветерана или выпуске его новой версии ?


Некоторые читатели назовут меня "неадекватным", но во время тестирования радиатор Ноктуа после стресс-теста Прайм95 остужал до первоначальных значений ЦП и VRM почти 2ч, в то время как его оппоненту на это требовалось 1.5ч. Температуры радиаторных пластин в самой горячей точке ( во время нагрузки) не превышали 46°C у обоих испытуемых - спокойно можно было положить руку и не обжечься. А вот воздух от них исходил раскаленный.

6 теплотрубок в желобках или 6-8 расплющенных в основании до овальной формы ? Что лучше ? Этот вопрос становится все более актуальным, особенно если учитывать, что с уменьшением техпроцесса и уменьшением размера "кристалла"  происходит увеличение плотности теплового потока. И скорость теплообмена/теплоотдачи выходит на первый план.

 Ниже вас ждет немного бонусов.


   

 Пишите, стоит ли делать вторую часть о тестировании в пассивном режиме с участием - NoFan CR80, Lucifer v2 и Macho rev.B.









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ryzen 7 5800x &quot;олды vs ньюфаги&quot; scythe orochi ryzen 7 3700pro noctua nh-p1
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