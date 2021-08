Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С началом августа в сердцах геймеров поселилось тревожное и глухое раздражение: надежды на низкие цены на видеокарты прошли вместе с июлем. Криптовалюта чувствует себя как никогда уверенно, BTC непрерывно пытается дотянуться до курса 50 тысяч долларов, и кажется, что этот порог не за горами. Ethereum как и биткоин несмотря на временные просадки тоже не собирается сдавать позиции. Но из-за рубежа приходят интересные новости. Известная (и не самая маленькая) торговая биржа Coinbase, как оказалось, аккумулирует средства в размере 4 миллиардов долларов. В интервью The Wall Street Journal Алесия Хасс (финансовый директор Coinbase) рассказала, что все происходит в рамках стресс-тестов финансовой системы биржи, как объяснила финансовый директор это все рассчитано на случай более жесткого регулирования рынка со стороны государственных органов, и, как упомянула она, на случай прихода криптозимы- “We want to ensure that we maintain those cash reserves so that we can continue to invest and continue to grow our products and services in the event that we go into a crypto winter,” Ms. Haas said.- перевод "мы хотим быть уверенными, что располагаем необходимыми денежными средствами для инвестирования и развития на случай прихода криптозимы"

новость крайне любопытная, особенно на фоне того, как (казалось бы) уверенно и непоколебимо чувствуют себя криптовалюты в данный момент.

