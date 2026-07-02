Apple TV+ опубликовал в социальных сетях первый тизер научно-фантастического сериала «Нейромансер» (Neuromancer), основанного на романе Уильяма Гибсона (William Gibson) «Нейромант» . Двадцатисекундный ролик содержит отсылку к книге, впервые опубликованной в 1984 году

В тизере показан компьютер Ashpool 1, дизайн которого напоминает первый персональный компьютер Apple, выпущенный в 1976 году. Публикацию сопровождает сообщение о начале новой главы истории «Нейромансера».

Сериал рассказывает о хакере Кейсе и наёмной убийце Молли, которые оказываются в центре противостояния с могущественной корпоративной династией. Главные роли исполнили Каллум Тернер, Бриана Миддлтон, Джозеф Ли, Марк Стронг, Клеманс Поэзи и другие актеры.

Изображение: Apple TV+

Изображение: Apple TV+

Изображение: Apple TV+

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Авторами проекта и исполнительными продюсерами выступают Грэм Роланд и Джей Ди Диллард. Производством занимаются Skydance Television, Anonymous Content и DreamCrew Entertainment.

Премьера сериала состоится на платформе Apple TV+ в 2026 году.