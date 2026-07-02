В тизере показан компьютер Ashpool 1, дизайн которого напоминает первый персональный компьютер Apple, выпущенный в 1976 году. Публикацию сопровождает сообщение о начале новой главы истории «Нейромансера».
Сериал рассказывает о хакере Кейсе и наёмной убийце Молли, которые оказываются в центре противостояния с могущественной корпоративной династией. Главные роли исполнили Каллум Тернер, Бриана Миддлтон, Джозеф Ли, Марк Стронг, Клеманс Поэзи и другие актеры.
Изображение: Apple TV+
Изображение: Apple TV+
Изображение: Apple TV+
Авторами проекта и исполнительными продюсерами выступают Грэм Роланд и Джей Ди Диллард. Производством занимаются Skydance Television, Anonymous Content и DreamCrew Entertainment.
Премьера сериала состоится на платформе Apple TV+ в 2026 году.