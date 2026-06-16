Игроки уже могут бесплатно опробовать обновлённый ремастер культового шутера 1998 года. Демо будет доступно до 22 июня

SiN Reloaded представляет собой полный ремастер оригинального SiN, сохранивший сюжетную кампанию, но получивший современную графику, переработанное управление и улучшенные визуальные эффекты. Игрокам предстоит вновь сразиться с врагами, используя разнообразный арсенал оружия.

Изображение: Atari

Оригинальная игра была создана на движке Quake II и считалась одним из самых технологичных шутеров своего времени.

Изображение: Atari

Изображение: Atari

Изображение: Atari

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Вместе с демоверсией вышел геймплейный трейлер, в котором показано сравнение графики оригинала и обновлённой версии. В ролике можно увидеть обновлённые текстуры, модели персонажей и освещение.

SiN Reloaded участвует в ежегодном фестивале Steam Next Fest, где разработчики представляют пробные версии своих проектов, а игроки могут оставить отзывы и добавить игру в список желаемого.