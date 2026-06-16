SiN Reloaded представляет собой полный ремастер оригинального SiN, сохранивший сюжетную кампанию, но получивший современную графику, переработанное управление и улучшенные визуальные эффекты. Игрокам предстоит вновь сразиться с врагами, используя разнообразный арсенал оружия.
Изображение: Atari
Оригинальная игра была создана на движке Quake II и считалась одним из самых технологичных шутеров своего времени.
Изображение: Atari
Изображение: Atari
Изображение: Atari
Вместе с демоверсией вышел геймплейный трейлер, в котором показано сравнение графики оригинала и обновлённой версии. В ролике можно увидеть обновлённые текстуры, модели персонажей и освещение.
SiN Reloaded участвует в ежегодном фестивале Steam Next Fest, где разработчики представляют пробные версии своих проектов, а игроки могут оставить отзывы и добавить игру в список желаемого.