Ученые Массачусетского технологического института обнаружили новые риски для стабильных криптовалют

Авторы исследования приходят к выводу, что стейблкоины могут утратить привязку к курсу в период рыночных потрясений даже при наличии надежных резервных активов.

Эксперты подчеркивают, что стабильность цифровых валют зависит не только от качества активов в резервах. Критическую роль играют механизмы погашения токенов и операционная инфраструктура рынка. Именно эти факторы остаются слабо изученными в рамках Genius Act, несмотря на фокус закона на резервах.

Ученые отмечают, что брокеры-дилеры могут стать узким местом при массовом погашении стейблкоинов. Эти посредники обеспечивают сделки с казначейскими облигациями, тем самым усиливая зависимость стейблкоинов от традиционного финансового рынка, где любые сбои напрямую отражаются на их способности поддерживать курс.

В марте 2020 года, в разгар пандемии, инвесторы начали массово продавать даже казначейские облигации США, стремясь перейти в наличность. Рынок перестал справляться с потоком сделок, и спреды по гособлигациям США существенно расширились. Повторение подобной ситуации способно запустить негативный цикл и сбить курс стейблкоинов относительно доллара, так как эмитентам будет сложнее быстро превратить облигации в деньги для выкупа токенов.

Дополнительную угрозу представляют технические сбои в работе блокчейнов и смарт-контрактов. Эти проблемы также способны привести к обесцениванию токенов.

Министр финансов США прогнозирует, что к 2030 году рынок стейблкоинов вырастет до трех триллионов долларов. Аналитики Citibank в своем сценарии допускают увеличение этого объема до четырех триллионов долларов.