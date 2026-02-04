Инициатива стала одной из самых масштабных в сфере токенизации драгоценных камней

Компании Billiton Diamond и Ctrl Alt оцифровали ограненные камни общей стоимостью 1 миллиард дирхамов ОАЭ (примерно 280 миллионов долларов). Бриллианты общей массой 1224 карата разделили на 1224 токена. Каждый токен соответствует одному камню и заверяется сертификатом GIA. Активы хранятся в хранилище с биометрической защитой.

Токенизация бриллиантов позволяет инвесторам приобретать доли в активах без необходимости покупать целый камень. Это расширяет доступ к рынку драгоценных камней и повышает его ликвидность.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Технология обеспечивает мгновенную передачу токенов, а покупатели проверят подлинность на блокчейне. Такой подход упрощает сделки и повышает прозрачность рынка.

Это первый случай полной токенизации бриллиантов такого объема. Ранее подобные операции чаще всего проводились с единичными уникальными бриллиантами.