Компании Billiton Diamond и Ctrl Alt оцифровали ограненные камни общей стоимостью 1 миллиард дирхамов ОАЭ (примерно 280 миллионов долларов). Бриллианты общей массой 1224 карата разделили на 1224 токена. Каждый токен соответствует одному камню и заверяется сертификатом GIA. Активы хранятся в хранилище с биометрической защитой.
Токенизация бриллиантов позволяет инвесторам приобретать доли в активах без необходимости покупать целый камень. Это расширяет доступ к рынку драгоценных камней и повышает его ликвидность.
Технология обеспечивает мгновенную передачу токенов, а покупатели проверят подлинность на блокчейне. Такой подход упрощает сделки и повышает прозрачность рынка.
Это первый случай полной токенизации бриллиантов такого объема. Ранее подобные операции чаще всего проводились с единичными уникальными бриллиантами.