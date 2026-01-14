Центробанк рассматривает запросы ломбардов о приеме цифровых активов в качестве обеспечения по кредитам

Крупные сети ломбардов обратились в Банк России с просьбой разъяснить возможность выдачи займов под залог криптовалюты. Ими была подана официальная заявка на консультации для оценки рисков и разработки правил. Запуск пилотных программ ожидается после получения рекомендаций ЦБ.

Обсуждаемая концепция позволит принимать в залог не только традиционные ценности, такие как ювелирные изделия или электроника, но и цифровые активы. Стоимость криптовалют будет определяться по актуальным биржевым курсам на момент обращения заемщика. Инициатива направлена на расширение спектра услуг для физических лиц и повышение доступности краткосрочных займов.

Эксперты отмечают, что новый механизм позволит легализовать оборот цифровых активов в секторе микрофинансирования.