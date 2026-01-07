Новый отчет аналитического проекта Whale Hunt предполагает, что страна тайно накопила сотни тысяч биткоинов за счет золотых запасов и нефтяной торговли

По предварительным оценкам, Венесуэла может держать до 600 тысяч биткоинов в неофициальных резервах — это примерно 60 миллиардов долларов по сегодняшним ценам. Официальная статистика Bitcoin Treasuries фиксирует наличие лишь 240 монет в государственных резервах.

По данным Whale Hunt, накопление началось в 2018 году на фоне ужесточения американских санкций. Основным источником стали продажи золота из Оринокского горного пояса. Тогда власти обменивали золото на биткоины по средней цене около $5000 за монету. Если эти активы не трогали, их стоимость сегодня может превышать десятки миллиардов.

Кроме золота Венесуэла использовала нефтяную торговлю: государственная нефтегазовая компания PDVSA принимала платежи в стейблкоинах Tether (USDT), чтобы обойти традиционные банковские ограничения.Однако, из-за риска блокировки американскими властями, USDT конвертировали в биткоины для защиты активов.

Если предположения аналитиков верны, то потенциальная конфискация цифровых активов принесет США почти 3% всех биткоинов в обращении и вызовет серьезные потрясения на крипторынке.