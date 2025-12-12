Команда Sei сообщила о партнерстве с Xiaomi. Новые смартфоны компании получат предустановленный криптокошелек и приложение для поиска цифровых активов.

Кооперация с Xiaomi стала частью глобальной инициативы блокчейна Sei, направленной на поддержку развития Web3-приложений для мобильных устройств. Такое партнерство даст Sei доступ к аудитории Xiaomi, которая в 2024 году продала 168 млн смартфонов и контролирует 13 процентов глобального рынка. Бюджет программы — около 5 млн долларов.

Приложение будет использовать технологию MPC для защиты ключей и предоставит доступ к децентрализованным сервисам и одноранговым переводам. Ведется работа над системой оплаты продукции Xiaomi в стейблкоинах (USDC и аналогах) в качестве альтернативного платежного средства.

В Sei уверены, что высокая пропускная способность сети (до 20 000 TPS) и сверхбыстрое время финализации транзакций (менее 400 мс) делают блокчейн подходящим для массового использования платёжным средством, включая мобильные платежи и DeFi-приложения.

Реализация проекта начнется во втором квартале 2026 года. Пилотные запуски пройдут в Гонконге и странах Европейского союза. Планируется, что пользователи смогут зарегистрироваться через учетные записи Google и Xiaomi.