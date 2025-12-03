Компания Anthropic провела проверку возможностей ИИ по самостоятельному поиску и эксплуатации уязвимостей в смарт-контрактах

Разработчик Claude представил результаты эксперимента, в котором ИИ-агенты атаковали уязвимые смарт-контракты в симулированной блокчейн-среде. Тесты проходили без взаимодействия с реальными сетями, что исключило возможность ущерба реальным активам.

Для оценки возможностей ИИ был применен бенчмарк, в который было включено более четырехсот смарт-контрактов, ранее подвергавшихся атакам. Каждый интеллектуальный агент получал 60 минут на атаку в изолированном окружении. Из десяти протестированных моделей семь успешно создали рабочие эксплойты для 207 контрактов, что позволило похитить в симуляции около 550 миллионов долларов.

Особый интерес вызвала способность ИИ обнаруживать скрытые уязвимости. Два агента обнаружили по два бага в 2849 недавно запущенных контрактах. Общая потенциальная выгода от атак составила менее 4 тысяч долларов, при этом стоимость запросов к ИИ была примерно равна.

По данным Anthropic, за год доля уязвимостей, доступных для ИИ-эксплойта, выросла с 2 до почти 56 процентов. Средняя стоимость сканирования одного контракта сейчас составляет $1,22.