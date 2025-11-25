Сайт Конференция
Блоги
mongalaite
В Китае провели моделирование отключения спутниковой системы Starlink
Китайские исследователи смоделировали масштабное подавление спутниковой сети Starlink и назвали необходимые для этого ресурсы

Ученые из Китая провели детальную модель подавления спутниковой сети Starlink в районе, сопоставимом по площади с Тайванем. Работа привлекла внимание специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Starlink принципиально отличается от традиционных спутниковых систем. Сеть состоит из тысяч низкоорбитальных аппаратов, которые постоянно меняют положение и маршруты передачи данных. Это делает глушение сигнала крайне сложной задачей.

Согласно расчетам, для устойчивого подавления связи на территории около 36 тыс. кв. км понадобится от 900 до 2000 воздушных платформ с передатчиками помех. Они должны работать синхронно, образуя электромагнитный занавес.

Глушилки предполагается размещать на высоте порядка 20 километров на дронах, аэростатах или самолетах. Эффективность зависит от мощности излучателей и типа антенн. Более дешевые устройства потребуют большего количества носителей. Ученые подчеркивают, что их модель основана на открытых данных и не учитывает все закрытые алгоритмы защиты Starlink.

Исследователи пришли к выводу, что подавить сеть теоретически можно, но цена операции окажется колоссальной.

#китай #тайвань #starlink
Источник: securitylab.ru
Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
16:18
У кассет очень крутой звук, которого на других носителях не получить. Разве что на бобинах. А если в записи есть стереоэффекты, это вообще круто
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
coldcorpse
16:03
Не совсем понятна критика. Устройство свою функцию выполняет, игры из коробки не тормозят. Более того, взлом появился почти сразу. Геймпады качественные, хотя и без стиков. По поводу сравнения с нинте...
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
Дмитрий Патрушев
16:02
И так ясно, что никуда ты не пойдёшь, ваши хохляцкие помойки нас не интересуют
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
dimkahon
15:49
Российский MMO-шутер PIONER выйдет 16 декабря — игроки из России не смогут купить его в Steam
Алексей Чуков
15:29
Друзья,да все это правда. Я дырявый петушок и у меня больная кишка (отсюда и погоняло мне дали) но я же не хотел такой судьбы. В августе короче пошел во Вкусно и Точка,хотел покушать бургер и добрый К...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Waramagedon
15:12
спустя несколько лет уже платформу менять, а то яблочники засмеют )
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Тритон
15:08
Ню ню. Все крутые орбитальные и наземные телескопы для исследования дальнего космоса - американские, Марс исследуют американские марсоходы, русских даже на Луне давно нет - там США, Китай и Индия уже ...
Эксперт National Interest признал лидирующую роль России в новой космической гонке
Анатолий Шведцов
14:49
это не тюрки, так что никакое это не степное сообщество(в смысле контекста сатьи), в то время самих предков казахов просто не существовало
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
Waramagedon
14:41
и для чего? в большинстве случаев она простаивает, лучше добавил бы на видеокарту, толку больше было б
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
14:40
С такимже успехом могу сказать, покажи мне свои сугробы сегодня в Брянске на фото... сбегай сфотай и выложи. Хочу посмотреть.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
