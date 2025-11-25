Китайские исследователи смоделировали масштабное подавление спутниковой сети Starlink и назвали необходимые для этого ресурсы

Ученые из Китая провели детальную модель подавления спутниковой сети Starlink в районе, сопоставимом по площади с Тайванем. Работа привлекла внимание специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Starlink принципиально отличается от традиционных спутниковых систем. Сеть состоит из тысяч низкоорбитальных аппаратов, которые постоянно меняют положение и маршруты передачи данных. Это делает глушение сигнала крайне сложной задачей.

Согласно расчетам, для устойчивого подавления связи на территории около 36 тыс. кв. км понадобится от 900 до 2000 воздушных платформ с передатчиками помех. Они должны работать синхронно, образуя электромагнитный занавес.

Глушилки предполагается размещать на высоте порядка 20 километров на дронах, аэростатах или самолетах. Эффективность зависит от мощности излучателей и типа антенн. Более дешевые устройства потребуют большего количества носителей. Ученые подчеркивают, что их модель основана на открытых данных и не учитывает все закрытые алгоритмы защиты Starlink.

Исследователи пришли к выводу, что подавить сеть теоретически можно, но цена операции окажется колоссальной.