Компания Яндекс анонсировала запуск площадки «Промптхаб», которая предлагает пользователям набор готовых заданий для нейросетей

Сервис содержит более тысячи шаблонов, позволяющих ставить перед нейросетью конкретные задачи без необходимости самостоятельно придумывать формулировки. Для удобства пользователей поиск можно вести по каталогу, который помогает находить подходящие шаблоны не только по ключевым словам, но и по смыслу.

В сервисе также доступны обучающие курсы по работе с искусственным интеллектом, включая темы написания промптов, использования ИИ-агентов, кибербезопасности и анализа данных. Для более опытных пользователей предусмотрены творческие челленджи с использованием ИИ.

Пользователи могут сохранять понравившиеся промпты, дорабатывать их под свои задачи и сразу отправлять запросы в чат с нейросетью «Алиса AI». Кроме того, сервис оценивает активность в освоении ИИ с помощью специального показателя.

Новая платформа призвана снизить барьер для входа в работу с искусственным интеллектом, облегчая формулировку запросов и стимулируя регулярное использование технологий в повседневной жизни.