У биткоина появились первые обнадеживающие сигналы после недавнего резкого падения

После октябрьского снижения цена биткоина стабилизировалась около локального минимума. Стоимость первой криптовалюты держится в диапазоне 102000-106000 долларов. Индикатор RSI показывает значение около 30, что обычно трактуется как состояние «перепроданности» (в английском – «oversold»; означает снижение цены ниже уровня, считаемого участниками рынка адекватным) и может предшествовать росту.

Большинство крупных держателей не продавали свои активы даже в моменты сильнейшего давления. Наоборот, по мере падения цены они аккумулировали биткоины на своих счетах. Это важный сигнал. Если люди не выводят биткоин на биржи, значит, они не собираются его продавать, а ждут более выгодных условий.

По мнению аналитиков, сейчас формируется устойчивая основа для нового накопительного цикла биткоина. Эксперты называют ситуацию осторожным равновесием, отмечая дальнейшие перспективы роста рынка.

Биткоин восстанавливается, потому что трейдеры снова верят в него. Не как в спекулятивный актив, а как в цифровое золото, надежное хранилище капитала.