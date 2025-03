Samsung только что подтвердила, какие телефоны и планшеты Galaxy получат обновление One UI 7 Beta в ближайшие недели.

Около трех недель назад мы узнали, какие 48 телефонов Samsung получат обновление One UI 7 в период с февраля по март, и хотя более поздняя утечка утверждала, что One UI 7 задержится в Европе до апреля, похоже, что Samsung решила перенести бета-версию One UI 7 на некоторые смартфоны и планшеты из своего каталога.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, сегодня Samsung подтвердила, что в ближайшие дни распространит обновление One UI 7 Beta с Android 15 на некоторые телефоны и планшеты семейства Galaxy.

Таким образом, первыми устройствами, которые получат One UI 7 Beta, станут раскладные смартфоны корейского бренда: Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 по всему миру получат обновление до последней версии One UI уже завтра.

Кроме того, согласно этой утечке, Samsung также выпустит первую версию One UI 7 Beta в течение ближайших недель на 6 других телефонах и планшетах из своего каталога, о которых мы расскажем ниже:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Также вышеупомянутое СМИ подтверждает, что следующими мобильными телефонами корейского бренда, которые получат стабильное обновление до One UI 7.0, станут Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, поскольку три представителя серии Galaxy S25 получат обновление до новой версии One UI 7 в апреле текущего года.

Что касается остальных смартфонов и планшетов Galaxy, которые получат это обновление, то все указывает на то, что они будут постепенно обновлены до One UI 7.0 до конца второго квартала 2025 года.