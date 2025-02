Самый продаваемый Samsung Galaxy A 2021 года обновлен в США февральским патчем безопасности.

Нет ничего необычного в том, что Samsung выпускает два обновления безопасности Android для одного из своих телефонов в один и тот же месяц, и именно это произошло с Samsung Galaxy A52 5G. Таким образом, если менее недели назад мы узнали, что этот популярный аппарат среднего класса с некоторой задержкой получил январское обновление Android 2025, то теперь мы можем подтвердить, что корейский гигант начал устанавливать на этот смартфон из семейства Galaxy A самое последнее февральское обновление безопасности Android.

Как подтвердил SamMobile, южнокорейский бренд начал выпуск февральского обновления Android 2025 для заблокированных оператором вариантов Samsung Galaxy A52 5G в США с версией прошивки A526USQSGGYA1 и, как ожидается, распространит его на модели в других регионах по всему миру в ближайшие недели.

Второе обновление программного обеспечения, пришедшее на Galaxy A52 5G в этом месяце, включает февральское обновление безопасности 2025 года, которое устраняет в общей сложности 51 уязвимость, связанную с безопасностью и конфиденциальностью, устраняет ряд общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе в предыдущих обновлениях безопасности, а также повышает стабильность и производительность этого четырехлетнего Samsung Galaxy A.

Samsung Galaxy A52 5G был выпущен в начале 2021 года с Android 11 под управлением One UI 3 и останется с One UI 6.1 и Android 14, поскольку, получив три обещанных корейским производителем обновления ОС, он не будет обновлен до Android 15 с One UI 7.

Как только новое обновление безопасности будет распространено на устройства Samsung Galaxy A52 5G по всему миру, вы сможете применить его на своем устройстве, выполнив обычные действия: зайдите в панель «Настройки» смартфона, откройте раздел «Обновление ПО» и нажмите кнопку «Загрузить и установить».