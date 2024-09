Корейский производитель столкнулся с проблемами и даже был вынужден приостановить распространение One UI 6.1.1 на Galaxy S23 Ultra

Ранее в этом месяце One UI 6.1.1 появился на прошлогодних Galaxy S24 и складных телефонах. Обновление на базе Android 14 было запланировано корейским производителем, поскольку бета-версия One UI 7 на базе Android 15 должна была наконец добраться до некоторых регионов. И его планировалось выпустить еще месяц назад.

Хуже всего то, что Samsung, похоже, до сих пор не назвала дату выхода первой бета-версии Android 15, что может задержать распространение финальной версии One UI 7. Нечто подобное произошло и с Google. Только сегодня появилась информация, что Android 15 выйдет на Pixel 15 октября с задержкой в 45 дней, поскольку Android 15 появилась в AOSP в начале сентября. В последний раз нечто подобное было с Android 12 и его 15-дневной задержкой до выхода на Pixel.

Samsung также пришлось столкнуться с распространением One UI 6.1.1, которое было приостановлено из-за проблем с масштабированием на Samsung Galaxy S23 Ultra, так что у компании есть ряд осложняющих факторов.

One UI 7 также привносит множество изменений, таких как полностью переработанная панель быстрых настроек, новые интерфейсные взаимодействия, похожие на Dynamic Island от Apple, и новый визуальный стиль от Android.

Любопытно, что первая бета-версия была назначена на середину июля, а к началу августа она была отложена на неопределенный срок из-за исправления ошибок. Обновление One UI 6.1.1 также отсрочило выход этой версии, так что теперь нет никаких сведений о том, когда выйдет One UI 7, в отличие от One UI 6 в прошлом году, где не было никаких задержек.

Конференция разработчиков Samsung запланирована на 3 октября, поэтому там может быть объявлена дата появления бета-версии One UI 7 и финальной версии, по регионам и обширному списку мобильных устройств, которые ее получат, которых, по данным 9to5Google, довольно много.