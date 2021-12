За 11 месяцев 2021 года розничные продажи электрических, гибридных и водородных автомобилей в Китае достигли 2.81 миллиона единиц.

Текущий год показал повышенные объёмы продаж новых моделей электромобилей. Эта тенденция наблюдается и на китайском рынке. Так, за ноябрь было поставлено 378 000 автомобилей на новых источниках энергии, в том числе гибридов и водородного легкового транспорта. Этот показатель на 121% выше в сравнении с прошлым годом и на 18% больше по сравнению с предыдущим периодом.

В целом, с начала 2021 года на внутреннем рынке Поднебесной было продано 2.81 млн единиц техники на новых типах силовых установок. Эксперты утверждают, что этот год может принести КНР 3 млн реализованных автомобилей. Например, BYD Co., китайский автопроизводитель, поддерживаемый Уорреном Баффетом, показал особенно хорошие результаты: его общий объём продаж в ноябре примерно равен продажам Tesla Inc., Nio Inc., Li Auto Inc. и Xpeng Inc. вместе взятых.

В то же время общие поставки Telsa в Китае снизились на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре компания выпустила 52 859 электромобилей, из них 21 127 были экспортированы, а оставшаяся часть продана на внутреннем рынке. Это типичная стратегия для Tesla, когда компания уделяет приоритетное внимание поставкам за границу в первой половине квартала, а затем увеличивает местные поставки во второй половине периода.

Как отмечают аналитики, самый трудный период дефицита чипов на мировом рынке пройден, а значит объёмы реализации электромобилей новых моделей в Поднебесной по завершению года способны достичь планки в 3.3 млн единиц и даже превысить этот показатель. Однако если анализировать рынок легковых автомобилей в целом, то объёмы продаж за ноябрь снизились на 12,5%, что в количественном эквиваленте составило 1.85 млн авто в сравнении с октябрём. Это говорит о том, что модели, оснащённые электродвигателями, пользовались большим спросом, нежели автомобили с ДВС.