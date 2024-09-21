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Nata15
EA хочет добавить «живых» NPC в реальность с помощью нейросети
Компания Electronic Arts (EA) использует нейросети для создания неигровых персонажей (NPC), которых планируют перенести из видеоигр в реальный мир. Эти цифровые помощники смогут взаимодействовать с людьми, выполняя различные функции, такие как обучение, новостные сводки и участие в видеозвонках.

Electronic Arts (EA) продолжает активно развивать применение нейросетей в игровой индустрии, стремясь сделать неигровых персонажей (NPC) не просто частью видеоигр, а перенести их в реальную жизнь. Идея заключается в том, чтобы создать цифровых помощников, которые с помощью генеративного искусственного интеллекта смогут выполнять различные задачи в повседневной жизни, взаимодействуя с пользователями за пределами экрана монитора.

Недавно компания представила новую технологию, которая объединяет несколько ключевых возможностей: генерацию текста, его преобразование в речь и синхронизацию движений персонажей с озвученными фразами. На демонстрации технологии был показан виртуальный аватар знаменитого футболиста Джуда Беллингема, который в реалистичной форме «выступил» с комментариями о гипотетическом футбольном матче. Этот пример показал, насколько продвинутой стала технология, которая позволяет создавать «живых» цифровых персонажей, почти неотличимых от настоящих людей.

В будущем EA планирует использовать таких виртуальных персонажей не только в видеоиграх, но и в повседневных ситуациях. NPC смогут помогать людям в обучении, вести новости, сопровождать их в социальных сетях, участвовать в видеозвонках или даже выступать в качестве цифровых помощников в быту. Эти персонажи могут стать полноценными спутниками, предоставляя информацию и развлекая пользователей, делая их взаимодействие с технологиями более естественным и интересным.

Параллельно с EA, другие компании также работают над улучшением NPC в играх. Так, компания NVIDIA разрабатывает технологию, которая позволит персонажам запоминать действия игрока и генерировать диалоги в реальном времени, что значительно улучшит реализм взаимодействия и сделает игровой процесс более захватывающим.

#новости
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