Хотя продажа видеоигр по большей части ушла в «цифру», для измерения успешности того или иного релиза журналисты всё ещё принимают во внимание британскую розницу

В мире видеоигр, где цифровая дистрибуция становится все более преобладающей, розничные продажи по-прежнему оказывают значительное влияние на оценку успеха игровых релизов. Недавно опубликованный чарт, составленный порталом Gamesindustry.biz, предоставляет интересные данные о продажах видеоигр в январе, демонстрируя как старые, так и новые тенденции на рынке.

На вершине чарта встречаем футбольный симулятор от Electronic Arts под названием EA Sports FC 24, который смог обойти конкурентов и занять лидирующую позицию. На втором месте оказался ремастер The Last of Us Part II, продемонстрировавший внушительный рост продаж в 2,5 раза по сравнению с прошлогодним ремейком оригинальной игры. Этот успех эксперты связывают с возможностью проапгрейдить старое издание для PlayStation 4 за доступную цену.

Интересно отметить, что хотя многие новые игры не смогли попасть в топ-10, некоторые из них все равно привлекли внимание игрового сообщества. Например, Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft заняла 15-е место в чарте, а Like A Dragon: Infinite Wealth — 23-е. Эти игры, хотя и не достигли вершин рейтинга, все же показали определенный интерес со стороны игроков.

Несмотря на рост цифровой дистрибуции, розничные данные продолжают оставаться важным индикатором успешности видеоигровых релизов. Они предоставляют информацию не только о количестве проданных копий, но и о потенциальном влиянии на игровое сообщество и индустрию в целом. В свете этого, аналитики и компании-разработчики продолжают активно отслеживать и анализировать розничные данные, чтобы лучше понимать предпочтения игроков и реагировать на изменения в индустрии.