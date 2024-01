После волны недавних публикаций касательно The Day Before авторы игры из студии Fntastic вышли на связь. Кажется, лучше бы они этого не делали

В свете последних событий вокруг игры The Day Before, разработчики из студии Fntastic решили внести ясность в ситуацию, опубликовав обширное и подробное открытое письмо. В этом заявлении студии подчеркивается, что Fntastic не применяла обман, утверждая, что упорно трудилась и воздерживалась от получения даже копейки от игроков, возвращая деньги всем, даже тем, кто не запрашивал возврат. Они утверждают, что выполнили все обещания из трейлеров, за исключением небольших нюансов, и поддерживают прекрасные отношения с инвесторами, даже при закрытии The Day Before, утверждая, что это не повлияло на партнерство.

Однако реакция общества на это заявление была яркой и эмоциональной: в течение нескольких часов после публикации, геймеры предоставили видео-сравнение, наглядно демонстрируя расхождения между обещаниями из трейлера и реальным релизом игры. На фоне этого Fntastic удалила свое сообщение, чтобы позже вновь опубликовать его, пытаясь избежать негодования. Однако комментарии под постом были переполнены недовольством и разочарованием.

Общественное мнение также сосредотачивается на обвинениях в адрес блогеров, которых Fntastic считает ответственными за неудачу игры. В ответ команда пригласила пользователей провести свои собственные исследования, предлагая рассмотреть розовые предметы в комнате и вспомнить, сколько было синих предметов. Это действие вызвало дополнительные вопросы и недопонимание в сообществе.

Тем не менее, даже при такой открытм взаимодействии студии с сообществом, заявления Fntastic о закрытии игры кажутся преувеличенными, особенно учитывая слухи о работе над новым проектом. Сообщество продолжает проявлять недовольство и сомнения в отношении честности студии, усиливая давление на разработчиков.