Nintendo, компания, прославившаяся своей строгой политикой охраны интеллектуальной собственности, согласно докладу портала GamesIndustry, стремится активизировать внешнюю разработку проектов, основанных на собственных интеллектуальных доработках. В настоящее время ведутся переговоры с тремя потенциальными контрагентами, однако конкретные детали относительно франшиз, которые могут быть получены, пока представляют собой тайну.

Этот стратегический маневр рассматривается как часть генеральной стратегии Nintendo, нацеленной на увеличение объема выпускаемого контента. Компания в то же время расширяет свою деятельность, запуская новый центр разработки и активно масштабируя штат сотрудников. С высокой вероятностью, это направлено на удовлетворение амбициозных планов по расширению игровой линейки, особенно в преддверии выхода Nintendo Switch 2.

Нужно подчеркнуть, что Nintendo проявляет увеличенный интерес к сотрудничеству с внешними студиями, включая выпуск Cadence of Hyrule – игры во вселенной The Legend of Zelda, созданной командой Crypt of the Necrodancer. Этот факт дополнительно подчеркивает пересмотр стратегии компании в сторону более открытого и коллективного подхода к разработке игрового контента.