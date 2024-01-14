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Nata15
Процессоры Core 12-го и 13-го поколений получат поддержку технологии APO
Intel объявила о грядущем «апгрейде» процессоров Core 12-го и 13-го поколений, которые получат поддержку технологии APO

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Intel объявила о грядущем обновлении процессоров Core 12-го и 13-го поколений, внедряя поддержку инновационной технологии APO (Application Optimization). Исходно, данная функциональность была ограничена только новыми чипами, однако в ответ на критику компания решила расширить доступ к APO и для более ранних процессоров Core.

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Согласно информации, представленной на выставке CES 2024 и переданной порталу PC Gamer, APO, предназначенный для оптимизации работы приложений, станет доступен для ПК, использующих процессоры Core предыдущих поколений. Его основное предназначение заключается в эффективном распределении нагрузки между различными ядрами процессора с целью увеличения частоты кадров в играх.

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Источник также информирует, что Intel обязуется расширить список игр, совместимых с APO, до 14, включая такие известные тайтлы, как Rainbow Six: Siege, Metro Exodus, Guardians of the Galaxy, F1 22, Strange Brigade, World War Z, Dirt 5 и World of Warcraft. Однако точные сроки выпуска соответствующих патчей для игр и обновлений для аппаратного обеспечения на данный момент остаются неопределенными.

#новости #техника
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