На выставке CES 2024, Acer привлекла внимание семью новыми ноутбуками, расширяя свои линейки Swift и Aspire. Ключевой акцент сделан на инновационных процессорах Intel Core Ultra и впечатляющих ИИ-функциях, включая выделенную клавишу для запуска Windows Copilot.

В числе новинок представлены Aspire Vero 16, Swift Go 16, Swift Go 14, Swift X 14, Aspire Go 15 и Aspire Go 14 с вариантами процессоров Intel и AMD. Выдающимся стал Aspire Vero 16, оснащенный мощным чипом Core Ultra 7, 16 ГБ ОЗУ LPDDR и передовым нейропроцессором. Этот ноутбук становится пионером не только с точки зрения Windows Copilot, но и с использованием алгоритмов улучшения речи Acer PurifiedVoice. С 2 ТБ внутренней памяти SSD (PCle Gen 4) и дисплеем разрешением 2560x1600 пикселей, Vero 16 выделяется в своем классе. Версия с сенсорным экраном (1920x1200) добавляет функциональности, а наличие двух портов Type-C, входа HDMI, Bluetooth LE и Wi-Fi 7 обеспечивает современные возможности.

Aspire Go 15 и 14, с процессорами Intel Core i3 N-серии, а также версия Go 14 с чипами AMD Ryzen 7000-й серии, предлагают внушительные характеристики. С 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 1 ТБ внутренней памяти (M.2 PCle Gen3), Wi-Fi 6 и батареей, обеспечивающей 10 часов автономной работы, эти модели готовы удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением Full HD (в 16-дюймовой модели) придает дополнительное удовольствие от визуального восприятия.

Прогнозируется, что все эти инновационные ноутбуки будут доступны для покупки в первой половине 2024 года. Swift X 14 и Aspire Go 15 станут доступными уже в феврале, стартовая цена — от $1399. В марте начнутся продажи Aspire Go 16 и 14 на чипах Intel или AMD, а также Swift Go 14 и Swift Go 16 (цена будет объявлена позднее). Завершит этот впечатляющий ассортимент Acer Aspire Vero 16, который поступит в продажу в апреле по цене $749. Эти выдающиеся решения подчеркивают ведущую роль Acer в предоставлении пользователей передовыми технологиями и функционалом.