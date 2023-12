Он выложил в открытый доступ всю необходимую информацию, чтобы каждый мог сделать такую же приставку

CNCDan, влиятельный блогер с YouTube, инвестировал сотни часов за последние полгода в разработку и сборку своего собственного игрового устройства – NucDeck. Несмотря на некоторые трудности в процессе, он успешно завершил проект и выложил все детали для общественного использования.

NucDeck, созданная на базе Intel NUC, предоставляет возможность использовать различные материнские платы от этой серии мини-компьютеров. CNCDan выбрал NUC 7-го поколения с Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти. Экран – 7-дюймовая сенсорная IPS-панель с разрешением 1024х600 пикселей и яркостью до 700 нит. Дополнительный 0,96-дюймовый дисплей отображает важные параметры.

Для управления устройством используется Raspberry Pi Pico в роли USB-интерфейса, а также 3-осевой гироскоп MPU6050 и 3-осевой акселерометр. Все компоненты вмещены в корпус, созданный на 3D-принтере. Детальные инструкции и полный список компонентов доступны на GitHub.

NucDeck работает на Windows, поддерживая запуск разнообразных игр, включая Portal 2, Tomb Raider (2013), CS:GO, Crysis, Middle-earth: Shadow of Mordor, Ori and the Blind Forest и другие.

Несмотря на превышение бюджета, CNCDan выразил удовлетворение результатом, подчеркивая доступность информации для тех, кто желает повторить его успех и создать свою версию NucDeck.