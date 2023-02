Основатель Tesla и SpaceX поделился своими любимыми книгами, среди них есть и произведения русского автора

Илон Маск - инженер, промышленный дизайнер, технологический предприниматель и филантроп. Он основатель, генеральный директор, технический директор и главный дизайнер SpaceX; ранний инвестор, генеральный директор и разработчик продукции Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink; а также соучредитель и первоначальный председатель OpenAI (та самая компания, которая создала нашумевший ИИ чат-бот ChatGPT).

Он часто рекомендует к прочтению интересную литературу, на данный момент список насчитывает 68 книг. Разберём лишь некоторые, с полным перечнем можете ознакомиться по этой ссылке.

Zero to One или "От нуля к единице". Книга об истории создания стартапов. По заявлению самого Маска "Питер Тиль создал множество прорывных компаний, и Zero to One показывает, как это сделать".

"Дюна" Фрэнка Герберта. Не нуждается в особом представлении, особенно если вы смотрели фильм. Вот, что говорит об этой книге Илон: "Серия "Дюна" Фрэнка Герберта является гениальной. Он выступает за ограничение машинного интеллекта".

Серия книг "Основание" (Foundation) советского писателя фантаста Айзека Азимова включает 7 книг, которые отметил основатель Tesla и SpaceX. Илон Маск: "Серия Foundation является фундаментальной для [создания] SpaceX". Кстати, недавно вышла экранизация романа.

Ну и куда же без неё? Властелин колец Джона Рональда Руэла Толкина. Как заявил сам Маск: "Я знаю, что это клише, но "Властелин колец" - моя любимая книга".

Автостопом по галактике. В один прекрасный день над Землей нависли огромные корабли пришельцев, и людям объявили, что их планета подлежит сносу, а на ее месте будет проложено большое межзвёздное шоссе. "Я люблю Дугласа Адамса! Мой любимый космический корабль там - в "Автостопом по галактике",- сказал Илон Маск.

Если Вселенная кишит инопланетянами... где все? (If The Universe Is Teeming With Aliens...Where Is Everybody?) Илон Маск: "Отличная книга. Прочитал ее, когда она вышла".

Это была лишь небольшая часть из рекомендованной Илоном Маском литературы. Возможно, если её советует прочитать один из самых богатейших людей мира, да и просто отличный инженер, то стоит уделить этому своё время.