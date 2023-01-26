Король научно-фантастических ужасов возвращается. Играли ли вы в оригинальную Dead Space или нет, вы захотите сыграть в ремейк.

Для непосвященных, оригинальная Dead Space - это научно-фантастическая игра-ужастик на выживание, действие которой происходит в 26 веке. Игроки играют за инженера Айзека Кларка, члена небольшой команды, отправленной на USG Ishimura, гигантский шахтерский корабль, для ремонта. Но, как и полагается в жанре ужасов, "Ишимура" стала чем-то вроде корабля-призрака. Лишь несколько членов экипажа выжили, а всё благодаря некроморфам - чужеродным монстрам, ответственным за кровавую резню на корабле.

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Особенностью ремейка Dead Space является то, что он остается верным классическому оригиналу 2008 года, но при этом умудряется полностью переосмыслить игру.

У Dead Space Remake есть преимущество перед другими подобными ремейками, такими как Resident Evil 2 и 3. Оригинальная Dead Space выглядела фантастически в 2008 году и по-прежнему хорошо выглядит в 2022 году. Тем не менее, трудно отрицать прогресс, достигнутый в новом ремейке. Это фантастически сделанная видеоигра.

Визуально ремейк выглядит потрясающе. Эффекты освещения - одни из лучших среди всех видеоигр. Темные комнаты выглядят нервирующе и жутко, в отличие от других помещений, залитых ярким светом. Создавая более уютную обстановку, они заставляют игрока ослабить бдительность в нужные моменты.

Ремейк ощущается как оригинал - в хорошем смысле. Весь новый контент был органично интегрирован в игровой процесс, и порой не замечаешь, что эта вещь или механика отсутствовала в оригинальной игре.

Dead Space становится еще более феноменальным, если взять в расчет звук. Звук льется через динамики, отдаленные крики боли эхом отражаются от металлических коридоров корабля. Всё это звучит по-настоящему напряжённо и пугающе.

На этот раз у нас есть актер, озвучивающий Айзека. В оригинале Айзек был молчаливым протагонистом, который не произносил ни слова, только ворчал и кричал. Теперь у него есть голос, но разработчик Motive Studio сделал умный ход, дав ему ограниченный диалог. В оригинальной игре другие персонажи излагали свои мысли без участия Айзека. На этот раз его диалог создает более естественную беседу между персонажами, передавая те же моменты, что и в оригинале.

В Dead Space были внесены и другие изменения по сравнению с оригиналом, но, как и в случае с озвучкой Айзека, они не отвлекают и кажется, что они всегда на месте. Исследуя Ишимуру, Айзек иногда натыкается на область с нулевой гравитацией. Он может передвигаться без усилий во всех направлениях, что является большим отличием от оригинала. Некроморфы также будут появляться в этих областях, вызывая интересное противостояние в невесомости.

Монстры-боссы также изменились в ремейке, но, опять же, вы не заметите этого, пока не вернётесь и не поиграете (или посмотрите на Ютубе) оригинал.

Dead Space также расширила сюжетную линию франшизы. Сюжет оригинальной Dead Space разворачивался довольно медленно, а объяснение того, что стоит за некроморфами, появилось гораздо позже в игре. На этот раз упоминания о том, что на самом деле стоит за ужасом, захватившим корабль, появились раньше.

Расширению повествования способствуют новые побочные задания. Эти задания требуют больше исследовать "Ишимуру" и одновременно добавляют больше деталей в сюжет.

Также ремейк Dead Space "бесшовный". Практически каждое решение, принятое в этой игре, было сделано для того, чтобы игроки чувствовали, что эти новые дополнения уже были в оригинале. Это удивительно сложно сделать, но Motive справилась с этой задачей, сделав Dead Space той игрой, что одинаково понравится как поклонникам оригинала, так и новичкам.

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