Вслед за бумом виниловых пластинок на рынке увеличился спрос на кассеты для аудиоплееров

2025 год, и с музыкой творится нечто удивительное. Винил продолжает брать реванш, но его догоняет не менее культовый формат — аудиокассеты. И это не просто ностальгия по ушедшей эпохе. За этим стоит целое движение, и всё больше компаний и музыкантов подхватывают тренд. Да, в 2025 году аудиокассеты уверенно возвращаются на рынок. Согласно данным Headphonesty, продажи кассет в первом квартале подскочили на 200%, достигнув 63 000 штук против 20 000 годом ранее.

Тренд подтверждает и статистика поисковых запросов. По информации SEM Rush, только за октябрь-ноябрь 2025 года было зафиксировано 33 000 запросов по ключевым словам «кассетный плеер» и «аудиокассета».

Примечательно, что движут этим бумом не те, кто ностальгирует по прошлому. Основными покупателями кассет становятся представители поколения Z. Как пояснил владелец последнего в Великобритании магазина кассет Алекс Тадрос, большинство его клиентов — моложе 30 лет. Для них кассета — это и модный аксессуар в духе эстетики «ретро-кор», и способ более осмысленного взаимодействия с музыкой.

Возрождение формата поддерживают и музыканты. В прошлом году новые альбомы на кассетах выпустили Тейлор Свифт, Twenty One Pilots и другие известные артисты, а в этом году к ним присоединились десятки новых исполнителей.