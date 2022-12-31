За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Недавно я достал из коробки хлама наушники HyperX CloudX Stinger, после решил их проверить, вдруг они будут лучше основных на текущий момент SVEN AP-U995MV, и на этом моменте понеслось...

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Для начала ознакомлю с характеристиками наушников, и про некоторые характеристики я поговорю...

Меня особо заинтересовала характеристика "объёмное звучание", для наушников SVEN указано "7.1" канала, конечно же в наушниках физически установлено только 2 динамика, а так называемое объёмное звучание достигается эквалайзером в специальном софте для наушников, в общем реальных "7.1" нет и в принципе быть не может, можно обмануть игры и плееры, мол, в системе подключена система 7.1, но реально будут воспроизводить все те же 2 динамика, чудес не бывает, увы.

реклама

Еще вызывает сомнения шумоподавление микрофона, что заявлено для наушников HyperX, эти наушники подключают к аналоговым выходам звуковых карт, и внутри я не обнаружил никаких схем способных хоть как-то влиять на сигнал и шум в сигнале, все идет напрямую как в любых дешевых наушниках.

А вот у наушников SVEN действительно могут быть реализованы технологии шумоподавления, ибо в этих наушниках есть собственная звуковая карта, но галочки соответствующей нет в каталоге Onliner.

А еще меня очень смущает заявленный вес в характеристиках, для наушников HyperX заявлено 275г, для наушников SVEN заявлено 520г, но реальный вес HyperX CloudX Stinger вышел 269г, реальный вес SVEN AP-U995MV вышел 307г, не нужно быть математиком, чтобы увидеть разницу в заявленном и фактическом весе наушников...

Вполне вероятно что в характеристиках указан общий вес включая провод, но тогда и писать нужно что это общий вес включая провод, иначе такие характеристики могут вводить в заблуждение.

реклама

Вроде бы уже далеко не 19xx год, а выбрать наушники невозможно по характеристикам, ибо в характеристиках может быть сказано что угодно...

Еще о чем я подумал не сразу, это сопротивление динамиков, по этому параметру я обнаружил сильное расхождение с характеристиками указанными для товара.

Сопротивление динамиков HyperX вполне совпадает с заявленными 30 Ом, тут претензий никаких, а вот сопротивление динамиков в наушниках SVEN AP-U995MV вышло около 11 Ом когда заявлено в характеристиках 32 Ом.

Ошибка в каталоге Onliner? Нет, на официальном сайте производителя тоже указано сопротивление 32 Ом, хотя фактически у меня там ~11 Ом и просто неадекватная громкость на высоких уровнях громкости...

реклама

Вот он собственной персоной, динамик SY G5300, такой же во второй половине наушников, ~11 Ом сопротивление.

В любом случае из этих двоих я сделал практичных мутантов, было непросто, ибо в наушниках HyperX извращенная схема подключения, чтобы угодить игровым консолям Microsoft Xbox, но я переделал и теперь все правильно, теперь наушники пригодны для нормального использования, но это забегаю вперед немного...

-

--

---

Работа над наушниками

Начну с банального, наушники HyperX CloudX Stinger имеют извращенный 3.5мм коннектор аудио, мало того он на 4 контакта, так еще контакты "земля" и "микрофон" перевернуты между собой, "микрофон" там где должна быть "земля", извращение в чистой форме.

Но у SVEN AP-U995M подключение с помощью USB, и проблем совместимости особо нет с обычными ПК и ноутбуками, просто внешняя звуковая карта в комплекте с наушниками, и это хорошо.

Далее я буду создавать мутантов, но прежде чем начинать мне нужны материалы, адекватное 4 Pin аудио гнездо мне не помешает, разбираю китайский переходник USB Type-C ради аудио гнезда качественного.

Далее разбираю звуковую карту в наушниках SVEN, тут все подписано, но не всё однозначно.

Есть 5 контактов от USB штекера, SHGND и GND это одно и то же технически, D+ и D- контакты USB, VCC питание 5в, в общем все стандартно для USB.

А вот от дальнейшего придут в гнев свидетели "сигнальной земли", сразу скажу для всех кто не в курсе, "земля" (GND) в принципе не может быть сигнальной, иначе она не сможет выполнять свою задачу, это понятно любому более-менее образованному человеку имеющего дело с электротехникой и электроникой.

Так вот, есть контакты микрофона M- (GND) и M+, тут все просто, GND она и в африке GND, есть несколько площадок для подключения светодиодной подсветки в наушниках, тоже элементарно все.

Но подключение самих динамиков сделано напрямую от микросхемы аудиокодека, правый канал (R+), левый канал (R-) и общая точка (AGND), и вот здесь нет никакой связи с GND, динамики не имеют никакой связи с GND в принципе, и точка AGND это уже не "земля", что бы не говорили свидетели сигнальной "земли".

Средняя точка динамиков никак не связана с GND, и благодаря этому контроллер имеет более широкие возможности при воспроизведении звука, и без этого скорее всего производитель не смог бы реализовать фейковый 7.1 звук заявленный в характеристиках, впрочем, как не крути, 2 динамика это 2 динамика, и такие ухищрения кардинально ничего не меняют, только доставляют лишние проблемы.

В общем начинаю работу, беру штекер 4 Pin аудио, он нужен чтобы правильно определить контакты в китайском аудио гнезде.

Отпаиваю провода от платы и припаиваю штекера.

Теперь у меня есть наушники с обычными аудио штекерами стандартными, и они работают с любой звуковой картой, главное не забывать что сопротивление динамиков всего ~11 Ом...

Возвращаюсь к работе над звуковой картой, сначала я хотел припаять одно универсальное 4 Pin гнездо, но тут возникли проблемы.

Так как средняя точка динамиков никак не связана с GND, я не мог применить обычное 4 Pin аудио гнездо, ибо микрофон и динамик в таких гнездах имеют общую GND, и смешивать сигнальную линию с GND крайне плохая идея.

В итоге я припаял два гнезда, теперь есть отдельное гнездо для микрофона и отдельное гнездо для динамиков которое никак не связано с GND, таким образом я могу подключить любые наушники и использовать фейковые 7.1 канала со специальным софтом от SVEN.

Конечно же я проверил в деле как все это работает, подключил сначала наушники HyperX через переходник, потом подключил микрофон и получил шум в наушниках и нерабочий микрофон, что же пошло не так? Все работает правильно, просто в наушниках HyperX общая GND на динамики и микрофон, просто потому что 4 Pin штекер аудио не позволяет раздельно подключить динамики и микрофон.

Так как GND везде общая в наушниках, то и на выходах переходника GND общая, а в звуковой карте GND общая только на микрофон, динамики вообще не подключены к "земле", и когда "земля" попадает на выход звуковой карты... Ну в общем все очень плохо выходит когда GND смешивают с сигнальными линиями, наушники просто перестают работать...

А вот и аудио кодек, CM108B от Cmedia, маркировка дополнительной микросхемы затерта, что довольно забавно.

Так как гнездо аудио я делал универсальным, наушники HyperX можно подключить без переходников, и все нормально работает, кроме микрофона, ибо микрофон невозможно подключить в данной конфигурации.

Раз уж разобрал, значит нужно доработать все что сделано плохо, создаю импровизированный рассеиватель для индикатора микрофона, чтобы светодиод не светил "лазером" в другой конец комнаты, а рассеивался и был хорошо виден со всех сторон.

Подсветку в наушниках я отключил, но возможности в звуковой карте никуда не исчезли, хотя по факту подсветка микрофона это просто 5в питание, а подсветка наушников это контролируемые 5в питания, потому я взял 2 красных светодиода и резистор чтобы ничего не сгорело случайно.

Установил в корпус, спаял, и теперь в корпусе звуковой карты есть очень полезные индикаторы, они не только как индикатор питания работают, но и для ориентации когда нужно в слепую взять и настроить громкость, светодиоды слегка торчащие сразу дают понять, где низ, а где верх.

Вроде и мелочь, но полезная.

На этом звуковая карта собрана, можно было более изящными методами закрепить провода, но гораздо проще было использовать китайский клей, проверенное временем надежное решение при грамотном использовании.

Изолирую контакты, и звуковая карта теперь готова к использованию, она теперь работает с любыми наушниками в которых схема подключения без особых извращений.

Только один минус, это провод микрофона, я просто использовал два провода, и это плохо если ПК не заземлен, ибо микрофон соединен с GND (везде общая), и все наводки поглощенные корпусом ПК и всеми периферийными устройствами (включая мышь, клавиатуру и т.п.) переходят частично на сигнальный провод микрофона...

Есть только одно надежное решение данной проблемы электромагнитных наводок, просто подключить ПК в электросеть где правильно реализовано заземление.

У меня в доме нет заземления в розетках, и я крайне не советую "колхозить" заземление самостоятельно без должных знаний и опыта в электротехнике.

Я не сделал заземление в своём доме, и не собираюсь делать, ибо нужно снять всю старую проводку и проложить новую, это дорого и сложно будет учитывая планировку, я могу это сделать, но нет смысла вкладывать в старую разваливающуюся хату столько сил и денег...

Когда нет заземления это плохо, но это не опасно при наличии правильно подобранного УЗО, даже если утечка произойдет на корпус бытового устройства, ударит током, ничего страшного не будет, немного встряхнет (не факт) и сработает УЗО если ток утечки будет опасен для здоровья, важно что утечка происходит в пределах одного конкретного устройства, никуда более она не утекает.

Но если "Кулибин" мастерит самодельное заземления без должных знаний, навыков, опыта и денежных средств, последствия могут быть печальными, ибо в случае проблем весь ток утечки пойдет по всем устройствам в доме, и тут будет совершенно непонятно какое именно устройство неисправно, а если еще и щиток неправильно собран то и убить может...

А что значит заземление? Это и есть GND (GROUND) которая в принципе не может быть сигнальной, корпус ПК, даже металлическая панель монитора соединена с общей GND.

У меня деревянный пол, диэлектрические шлепанцы на ногах, и касаясь металлической панели монитора тестер насчитал примерно 35 вольт разности потенциалов, а если я достану ногу из шлепанца и встану прямо на пол ногой то и все 110 вольт.

Почему же меня не бьет током? Просто ток настолько мал, что не способен причинить вред, да, без заземления приборы фактически под напряжением находятся, и вот эти 110в относительно земли есть по всем GND линиям в ПК, в том числе на проводе микрофона, который и создает наводки на сигнальный провод микрофона.

Но вернемся к теме.

Разбираю наушники HyperX, и что же я вижу? А ничего примечательного, все как в типичных дешевых наушниках, просто провода разветвляются между микрофоном и динамиками, никакой магии и особых схем для шумоподавления микрофона которое заявлено в характеристиках...

Ну хотя бы залили герметиком контакты, и на том спасибо, все же наушники за ~60$, а не за 5-10$ которые стоит более дешевый ширпотреб без заливки контактов герметиком.

Самое главное я уже увидел, провод на 5 жил, микрофон и динамики имеют отдельное подключение, это очень хорошо, мне не нужно менять провод целиком, чтобы исправить ужас сотворенный производителем.

Отрезаю все лишнее, перепроверяю чтобы микрофон не имел общих точек с динамиками, подготавливаю провода для пайки, все отлично.

А вот так выглядит регулятор громкости, обычный переменный резистор и механический элемент управления, все так же как в самых дешевых наушниках.

Соединяю, спаиваю, проверяю, собираю воедино, адекватные штекеры готовы без лишних извращений в схеме подключения, теперь наушники можно нормально использовать везде, а не только в несчастных Xbox...

Вот так из нескольких наушников получилось несколько мутантов, фактически получилась внешняя звуковая карта и несколько наушников мутантов, подключаю звуковую карту, а к ней уже любые наушники, не знаю зачем я это сделал, но оно работает.

Впрочем, теперь я могу полноценно использовать любые наушники благодаря проделанной работе, и при этом совершенно могу не думать хватит мне провода или нет если ПК расположен далеко, ибо звуковая карта имеет провод некоторой длинны, USB удлинитель могу спокойно применять и это не влияет на качество звука, а в случае сторонних наушников провод еще длиннее выходит.

Можно конечно беспроводные наушники купить и забыть про провода в некоторой степени, но это пусть делают люди которым по нраву беспроводные наушники, я ничего не имею против предпочтений других людей, и попрошу не навязывать мне свои предпочтения.

-

--

---

Мутант года

А теперь поговорим про компактный ПК в самодельном корпусе, в целом текущий экземпляр завершен, и скорее всего я больше ничего не буду делать с данным вариантом, он уже пригоден для полноценного использования, и уже использую его как основной ПК.

Монитор AOC Q2577PWQ, 25 дюймов 2560x1440, и как можно заметить, мой ПК оказался заметно меньше монитора, если монитор считать вместе с ножкой, то мой ПК компактнее монитора даже в толщину.

Теперь я задумался, а не сделать ли моноблок с монитором вместе...

Пожалуй мой ПК можно однозначно назвать мутантом года, ибо при его компактных размерах он вмещает в себя полноразмерные ATX комплектующие, а сделан он буквально из подручного хлама.

Состав ПК:

Корпус самодельный из подручного хлама, размер ~10x30x40 сантиметров.

самодельный из подручного хлама, размер ~10x30x40 сантиметров. Блок питания Chieftec BDF-1000C.

Chieftec BDF-1000C. Системная плата Gigabyte B450M H.

Gigabyte B450M H. Процессор AMD Ryzen 7 2700X (XFR Boost, до 120-140 Вт в зависимости от типа нагрузки).

AMD Ryzen 7 2700X (XFR Boost, до 120-140 Вт в зависимости от типа нагрузки). Система охлаждения ЦП модифицированная серверная 2U башня, 4 трубки, прямой выброс нагретого воздуха за пределы корпуса, 2 классических вентилятора проталкивают воздух через радиатор, эффективно отводит ~135 Вт тепла с 12нм процессором Ryzen 7 2700X при нагрузке ядер (ALU), ~120 Вт при нагрузке FPU блоков, ~90 Вт от 7нм процессора Ryzen 5 5500 при нагрузке на FPU.

модифицированная серверная 2U башня, 4 трубки, прямой выброс нагретого воздуха за пределы корпуса, 2 классических вентилятора проталкивают воздух через радиатор, эффективно отводит ~135 Вт тепла с 12нм процессором Ryzen 7 2700X при нагрузке ядер (ALU), ~120 Вт при нагрузке FPU блоков, ~90 Вт от 7нм процессора Ryzen 5 5500 при нагрузке на FPU. Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8GB, прямой выброс нагретого воздуха за пределы корпуса, подсос воздуха прямо из помещения через отверстия в крышке корпуса.

MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8GB, прямой выброс нагретого воздуха за пределы корпуса, подсос воздуха прямо из помещения через отверстия в крышке корпуса. Оперативная память Kingston KVR29N21D8/32, 2 модуля по 32 ГБ, рабочий разгон 3400 МГц в паре с Zen+, 3800 МГц в паре с Zen3, максимальная достигнутая мною частота 3933 МГц в паре с Zen3, разгон при Command Rate 1.

Kingston KVR29N21D8/32, 2 модуля по 32 ГБ, рабочий разгон 3400 МГц в паре с Zen+, 3800 МГц в паре с Zen3, максимальная достигнутая мною частота 3933 МГц в паре с Zen3, разгон при Command Rate 1. NVMe SSD Samsung 970 PRO 512GB, PCI-e x4.

SATA накопители, PNY CS900 480GB, Apacer AS340X 480GB и AS350X 512GB, одно место свободно.

А теперь про особенности, в корпусе есть RGB подсветка, сейчас она настроена на красный цвет, подсветкой управляет системная плата, но можно переключить на управление сторонним микроконтроллером.

Отверстие вентилятора охлаждения ЦП не закрыто, но можно закрыть любой стандартной решеткой/крышкой формата 80 мм, отверстие второго вентилятора закрыто самодельной крышкой, она предотвращает попадание посторонних предметов внутрь корпуса, но при этом не создает большого сопротивления воздушному потоку благодаря своей форме, возможна установка любых крышек и сеток формата 80 мм.

Так же есть возможность заменить стандартный 80 мм вентилятор охлаждения ЦП на турбину формата 7530, для этого есть отдельная запасная пластина, и я бы установил новую турбину в ПК, ведь турбина при идентичном уровне шума создает гораздо более высокое давление и тягу по сравнению с обычным 80 мм вентилятором, если бы её было легко найти в продаже...

Так что я добавил второй вентилятор внутри корпуса перед 2U башней, чтобы компенсировать маленькую мощность 80 мм вентилятора, и система охлаждения ЦП меня более чем устраивает, смазывать вентиляторы можно не разбирая ПК, достаточно снять крышку если она есть и аккуратно добавить масла в вентилятор.

Накопители подключаются снаружи корпуса, с системной платой на основе Intel B560 я не мог нормально подключить и отключать накопители к SATA портам без перезагрузки системы (на горячую), но с платформой AMD AM4 нет абсолютно никаких проблем с горячим подключением накопителей, и свободный SATA доступный снаружи корпуса крайне полезен.

Сами же накопители можно легко снять, достаточно открутить 2 винта и накопитель снят для использования в других системах, мои крепления обычно совместимы с каретками для установки накопителей в других корпусах, но не всегда совместимы с ноутбуками и необычными решениями производителей, при необходимости мои крепления всегда можно снять и вернуть обратно на корпус без накопителя.

Задняя панель корпуса содержит все выходы системной платы, 2 порта USB 2.0, 4 порта USB 3.x (версия зависит от ЦП), RJ45 LAN, 3 аудио входа/выхода, 2 порта PS/2, VGA и HDMI.

Есть полный свободный доступ к выходам видеокарты, даже лучше, чем в стандартных корпусах.

На задней панели можно заметить болты, я удалил все заклепки из корпуса и собрал на жесткие болты, как следствие корпус приобрел почти монолитную жесткость, если снять крышку с накопителями корпус не теряет жесткость.

Это может быть полезно при установке массивной видеокарты вроде R9 290 Tri-X, но для установки массивных видеокарт лучше вытащить наружу PCI-e удлинитель и провода дополнительного питания (спрятаны внутри корпуса), по сути массивную видеокарту можно подключить снаружи корпуса, особенно если в наличии есть специальный бокс для видеокарт.

Передняя панель, здесь есть доступ к выключателю блока питания, на случай если нужно экстренно выключить ПК.

Возле синего светодиода есть энкодер включения/перезагрузки, слева включение, справа перезагрузка, автоматически возвращается в нейтральное положение.

Справа над USB гнездом и прямо под блоком питания спряталась кнопка сброса CMOS, случайно нажать её невозможно, но можно нажать ногтем, или любым достаточно острым предметом, крайне полезно при экспериментах с разгоном.

В доступе есть 4 USB 2.0 гнезда, иногда этого мало бывает, но я уже не буду добавлять гнезда...

Есть 2 аудио гнезда, и два дополнительных аудио гнезда выступают в роли хранилища для двух запасных винтов, просто я не смог придумать как задействовать все 4 аудио гнезда по назначению.

В самом низу есть белый индикатор HDD, горит красным при работе с накопителями

Можно было заметить выключатель сбоку передней панели, это выключатель подсветки, подсветка будет полезна когда установлю ПК на прозрачную полку.

Еще я планировал вывести силовое гнездо питания на переднюю панель корпуса, чтобы подключать любые настольные предметы к блоку питания ПК используя 5/12в, не зря же блок питания на 1000 Вт устанавливал в ПК, но я немного подумал, и понял что при любом случайном замыкании, даже незначительном, ПК будет уходить в защиту, а это не очень хорошо.

Я не отказываюсь от этой идеи, но и с реализацией не спешу, тем более у меня нет на руках надежных силовых коннекторов вроде XT60.

Изображение с обратной стороны корпуса конечно же на месте, тут ничего примечательного.

Возможно я сделаю полноценный обзор на ПК, как он проявляет себя в работе, и т.п., но это точно будет уже в следующем году, всех с наступающим! (или наступившим если статья будет опубликована в следующем году).

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.