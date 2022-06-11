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НАВИГАЦИЯ:

1) Предисловие

2) Комментарии

3) FUJIFILM F500EXR/F550EXR/F750EXR

4) Стоимость FUJIFILM F500EXR

5) Комплект и внешний вид FUJIFILM F500EXR

6) Разрешение/ISO и первые звоночки обмана

7) ВАЖНО! Пиксели и субпиксели/сенсели

8) RAW

9) Когда я обнаружил интерполяцию в камере F500EXR

10) Проблема вспышки FUJIFILM F500EXR

11) Canon A590 IS / Samsung PL 80

12) Как определить возможную интерполяцию (способ 1)

13) Как определить возможную интерполяцию (способ 2)

14) Как определить возможную интерполяцию (способ 3)

15) Lenovo P70-A / Xiaomi MI8 / F500EXR / A590 IS

16) Высокий ISO

17) Заключение

Предисловие

ВНИМАНИЕ! Материал статьи по возможности будет упрощен, это необходимо чтобы не перегружать статью подробными объяснениями, если вас заинтересовал какой-либо нюанс, будет разумно если вы сами займетесь поиском интересующих вас подробностей, я не самоходная библиотека.

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Самое распространенное название большинства фотоаппаратов это "мыльница", и тут нет никакой связи с хозяйственным мылом, это второе название фотоаппаратам досталось по вине производителей злоупотребляющих маркетингом, подменой понятий и обманом ради лишних денег в карман.

И в данной статье я проведу некоторое количество наглядных сравнений.

Комментарии

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Недавно я уже сделал статью про фейковые мегапиксели и наглядно показал как выглядит обман с применением алгоритмов интерполяции, и там же я сделал намек, что собираюсь написать статью про FUJIFILM F500EXR:

Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200

И в комментариях, как обычно, появился один человек под ником wwr222 с бесконечными обвинениями и оскорблениями в мой адрес, он естественно начал получать минусы от читателей время от времени.

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Так же его сильно задела стоимость F500EXR на уровне 400+$, он и по поводу стоимости начал обвинять меня во лжи, на что получил ответ с доказательствами моих слов.

Вместо того чтобы извиниться за безосновательные обвинения он начал искать себе оправдания прикрываясь совершенно другой камерой (F750EXR) попутно продолжая меня оскорблять.

Очевидно что я его сильно задеваю подтверждая свои слова доказательствами, и спустя небольшое время начались явные накрутки рейтинга в пользу wwr222, сначала 5-6 накруток сразу, но потом по 1 накрутке в минуту и реже, я не могу сказать на 100% что именно wwr222 инициировал данную очевидную подкрутку, но факты говорят сами за себя.

Под раздачу накруток рейтинга попал и пользователь Pavelshakh что активно поддерживал wwr222, и это меня очень повеселило, боты накручивающие плюсы/минусы не стали разбираться кто "свой", а кто "чужой".

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Конечно печально что некоторые люди опускаются до использования явных подкруток "рейтинга" просто потому что не могут выставить свое желаемое мнение за действительность на фоне представленных фактов, но это не мои проблемы, не мне жить с таким скверным характером...

Моё дело простое, зафиксировать (фото/видео/иные данные) и наглядно показать объясняя что происходит.

Тем не менее я планировал отложить статью про F500EXR, ибо на мне сейчас до сих пор висит разгон ОЗУ, еще сборка миниатюрного ПК требует времени и сил, я уже не говорю про дела помимо железа ПК, но раз некоторые "читатели" так сильно ждут статью про F500EXR, вижу смысл решить этот вопрос сразу.

P.S. для wwr222: С нетерпением жду твоих "опровержений", постарайся вести себя адекватно и достойно, без подмен (F750EXR вместо F500EXR), без откровенных противоречий фактам и здравому смыслу...

FUJIFILM F500EXR/F550EXR/F750EXR

В статье про фейковые мегапиксели люди порой путали видеорегистратор с мобильным телефоном даже несмотря на то, что я старался максимально коротко и конкретно написать статью.

Но сейчас речь не про видеорегистратор, и это важно, ведь F500EXR и F550EXR хоть и выглядят похоже, но по факту это разные фотоаппараты, и я не удивлюсь если в F550EXR производитель действительно установил матрицу на 16 МП, как и заявлено, ведь производитель не побоялся разрешить RAW в F550EXR хотя оно и доступно через проприетарный софт от FUJIFILM.

RAW снимок это по сути данные с сенсора в виде "как есть", обычно производители запрещают RAW, когда есть намерения обмануть потребителя устанавливая более дешевые сенсоры чем заявлено на коробке.

Про F750EXR я вообще молчу, эта камера практически ничего общего не имеет с F500EXR и называть её "схожей" как минимум странно, так или иначе речь в статье пойдет про F500EXR, так как именно она у меня есть на руках.

Стоимость FUJIFILM F500EXR

Я конечно не мастер поисковых систем, но я без особого труда смог найти стоимость фотоаппарата в нескольких источниках, тут нечего комментировать, все конкретно и однозначно, стоимость FUJIFILM F500EXR около ~430$:

Комплект и внешний вид FUJIFILM F500EXR

Комплект у меня естественно на самый заводской, но все необходимое по сути есть.

Коробка, указано "16 MegaPixels" в ключевых характеристиках камеры, как и на лицевой стороне коробки.

Внутри коробки чехол уже осыпающийся, карта памяти на 4 ГБ от Lexar (было две карты, вторая наверное в другом фотоаппарате установлена), зарядка от Nokia, зарядное устройство для аккумулятора (не в кадре), провод подключения к ПК (не в кадре), провод RCA, диск с проприетарным ПО, и куча бумажек всяких.

Инструкция общая для F500EXR и F550EXR, но RAW и некоторый функционал доступен только для F550EXR, что отдельно подписано.

Всякие гарантии.

И огромный лист с исправлениями в инструкции на разных языках, хотя самих исправлений всего несколько пунктов, но судя по всему для японцев было дешевле кинуть огромный лист бумаги чем заменить инструкцию...

Карта памяти SDHC 4 класса, проблем с ней у меня не было с разными фотоаппаратами.

Зарядка он Nokia, я не знаю что сказать так как она все время лежала в коробке...

Кабель подключения к ПК, нестандартный формат, при поломке будут большие проблемы с поиском замены...

Обычный дешевый чехол, свою задачу отлично выполняет несмотря на труху.

Зарядное устройство, довольно забавное но работает без проблем и это главное

Сам фотоаппарат с жирной надписью "16mega CMOS".

Расположение для этикетки с информацией не самое лучшее, но этикетка оказалась живучей.

Естественно камера исправна, обычно в ручном режиме использую, но временами и автоматические режимы применяю.

Разрешение/ISO и первые звоночки обмана

Разрешений много, но основных что соответствуют формату сенсора всего три разрешения, остальные обрезают кадр по высоте что не есть хорошо.

2304x1728 (4M), 3264x2448 (8M), 4608x3456 (16M).

Так как до появления F500EXR у меня была старая камера от Canon, меня немного смутили параметры ISO...

ISO 6400 принудительно снижает разрешение до 8MP (M), а ISO 12800 снижает разрешение до 4MP (S), и это первый звоночек обмана:

Такая же ситуация с камерой Samsung PL80, при максимальном значении ISO камера принудительно ограничила разрешение до 3MP:

Тем временем Canon A590IS не испытывает проблем с любыми комбинациями ISO/разрешение:

ВАЖНО! Пиксели и субпиксели/сенсели

Я создал данный раздел чтобы у некоторых людей не возникало желание оправдывать производителей, мол, они под "мегапикселями" имеют в виду общее количество чувствительных элементов в матрице, именно здесь я разделю границу между пикселем и субпикселем/сенселем.

Думаю многим известно, что в матрицах фотоаппаратов есть фильтр Байера который фильтрует и разделяет на каналы поступающий свет.

Таким образом для получения одного пикселя в изображении нужно как минимум 3 элемента, для красного, зеленого и синего цвета, но обычно фильтр Байера имеет 2 зеленых, 1 красный и 1 синий, в совокупности выходит 4 субпикселя (сенселя) на 1 полноценный пиксель.

В Википедии конечно же дают определение, что пиксель в растровой графике состоит из 3 или 4 компонентов разных цветов, и может иметь разную интенсивность.

Но там же на Википедии сказано, что в контексте сенсоров фотокамер сенсели (sensel) могут называть пикселями, как можно догадаться этим как раз и злоупотребляют производители фотокамер вводя потребителя в заблуждение по поводу разрешения сенсора.

Сенсель в паре с фильтром Байера по сути и есть тот самый субпиксель, только он поглощает свой конкретный цвет, а субпиксель излучает свой конкретный цвет.

Если бы производители указывали количество сенселей в матрице камеры, то и претензий к ним не было бы, фактическое разрешение фотографий в пикселях просто было бы меньше чем заявленное в сенселях и в обмане никто не смог бы упрекать производителя.

Но производители мало того что подменяют понятия называя сенсели пикселями, так еще применяют алгоритмы интерполяции растягивая пиксели до заявленного на коробке количества.

Здесь указано разрешение в пикселях а не сенселях:

Изображение тоже имеет размеры в пикселях а не сенселях:

Если простую подмену понятий можно оправдать "контекстом", то как быть с тем, что изображения сформированы и выданы пользователю в пикселях, а не сенселях?

В любом случае называть сенсель в паре с фильтром Байера полноценным пикселем это все равно что назвать членом семьи не человека, а его половой орган...

Ведь созвучно по смыслу слова, кому какое дело что половой орган это лишь часть человека...

Конечно, я немного забежал наперед, но если оторвать эту информацию в следующие разделы будет нарушен контекст.

RAW

Исходя из предыдущего раздела очевидно что каждая фотокамера интерполирует пиксели из субпикселей (сенселей), если это конечно не камера снимающая только в градациях серого ввиду отсутствия фильтра Байера.

Но у меня есть только одна фотокамера способная сохранять RAW, и это Canon A590 IS (спасибо сторонней прошивке), но если заглянуть в методы "демозаика" можно заметить множество разных алгоритмов:

И если убрать лишние алгоритмы можно увидеть структуру сенсора:

Изображение вроде и есть, но мы не видим пиксели, мы видим субпиксели (сенсели) из которых хитрыми алгоритмами интерполяции делают пиксели, именно по этой причине качество фотоснимков, как правило, не вытягивает на заявленные мегапиксели.

Однако это не самое худшее что может повлиять на качество изображения, еще хуже когда производитель устанавливает дешевый сенсор, получает эти RAW данные, приводит в адекватный вид алгоритмами "демозаики", а после еще растягивает алгоритмами интерполяции до заявленных на коробке мегапикселей.

Очевидно что любой производитель промышляющий откровенным обманом с повторными интерполяциями строго-настрого запретит и заблокирует любыми способами доступ к RAW данным сенсора в камере.

P.S. Это старое фото тестовой "миры", сама "мира" была распечатана лазерным принтером и не идеальна в плане детализации мельчайших элементов.

Когда я обнаружил интерполяцию в камере F500EXR

Это был 2021 год, я тогда начал писать сравнительный обзор на три камеры, Samsung PL80, Canon A590 IS и злополучный FUJIFILM F500EXR:

Как можно уже было понять, во время написания сравнительного обзора я и обнаружил все прелести обмана интерполяцией в камере FUJIFILM F500EXR и заодно в камере Samsung PL80.

Сначала я изготовил "миру" и пытался по "мире" сравнивать фотоаппараты, подбирал расстояния чтобы одинаковое поле зрение соблюдать и на равных сравнивать разрешение камер, со штативами и освещением возился, но меня не устраивали результаты, они были странными и я не мог на их основании сделать однозначные выводы.

Samsung PL80 показал просто идеально тонкие круглые линии, но граница толстых линий при этом оказалась сильно размыта, F500EXR вообще размазал и раскорячил круглые линии и границы, только A590 IS показал достойный результат даже несмотря на то, что у него меньше всех заявлено МегаПикселей.

С другими элементами тестовой "миры" тоже не все однозначно было.

Особо следует обратить внимание на косые линии под номерами 10 и 8, сами линии хоть и неестественно размыты, но различимы, но цифры над ними оказались неадекватно подмылены, а F500EXR и вовсе исказил геометрию цифры "8", когда старая Canon показала четко и без искажений эти цифры.

Меня очень напрягало что плоский кончик линии у камеры F500EXR постоянно превращался в закругленный, и я начал внимательно анализировать почему так происходит, виноват оказался сенсор слишком низкого разрешения.

F500EXR показывал одинаково круглое окончание линий в разрешениях от 4MP до 16MP, при этом границы линий максимально четкие только в разрешении 4MP.

В завершение я отошел от "миры" и сделал снимки реальных предметов, тут то интерполяция FUJIFILM F500EXR проявила себя во всей красе значительно уступив Canon, заявленные 12MP от Samsung тоже показали неоднозначный результат.

Но эту статью сравнительную я так и не закончил в 2021 году, ибо слишком неоднозначно показывали себя камеры от Samsung и FUJIFILM, я просто не мог понять как мне быть с этой интерполяцией плавающей от кадра к кадру.

Все было бы хорошо если бы камеры умели сохранять RAW прямо с сенсора, но Samsung и FUJIFILM напрочь запретили и заблокировали RAW всеми возможными способами, оно и понятно ведь RAW снимок если сохранен без манипуляций лишних покажет реальное разрешение сенсора камеры чего производитель точно не может допустить если обманывает с разрешением.

В одной из своих прошлых статей я делал сравнение, и тут прекрасно видно, что в 4MP снимке края белой звезды четкие, а в 16MP они внезапно размытые стали, при этом текст стал слегка лучше несмотря на четырёхкратную разницу в количестве "пикселей", туда же и фон зеленый, детализации не прибавилось...

Проблема вспышки FUJIFILM F500EXR

Помимо неоднозначной ситуации с разрешением сенсора мне доставляет существенные проблемы работа алгоритма вспышки, он работает крайне отвратительно, особенно проблемно со светлыми поверхностями при неоднозначной освещенности или с поверхностями которые блестят.

Следующий скриншот наглядно показывает насколько проблемная вспышка в моем F500EXR, порой это просто невыносимо когда пытаюсь сфотографировать блестящий предмет, а вспышка только 2 раза из 10 срабатывает правильно и это никак не исправить...

Canon A590 IS / Samsung PL 80

Я счел необходимым сказать пару слов про данные фотоаппараты от Canon и Samsung так как они у меня были еще до появления FUJIFILM F500EXR.

Естественно "мыльница" от Samsung в основном валялась без дела ибо она отвратительна во всем кроме алгоритмов интерполяции, качество сборки, AF подсветка светит в сторону, автоматический фокус которой хорошо если 1 раз из 10 правильно сработает, при этом настроек вроде и много, но по факту все они бутафория бесполезная...

А еще Samsung предусмотрительно сделали весьма опасную закладку запланированного устаревания лишив аккумулятор адекватного контроллера заряда, ну или преднамеренно сделали контроллер заряда неадекватным, иначе я не могу назвать почти взорвавшийся аккумулятор прямо в камере состояние которого ухудшалось только после зарядки от Samsung...

В общем Samsung PL80 крайне неприятная камера, кто-то скажет "чего ты хочешь от дешевой камеры", но я возражу.

Это вещь которой заявили конкретные характеристики, она стоила вполне реальных денег в магазине (производитель затратил гораздо меньше на производство), я не вижу ничего хорошего в попытках оправдывать низкой стоимостью несоответствие заявленным характеристикам и проблемы в работе.

Больше мне нечего сказать про недоразумение от Samsung.

Canon A590 IS безусловно уже стар, а еще он был неисправен и я его ремонтировал, вспышку так и не починил ибо нет в ней нужды (нужно заказывать управляющую микросхему), этот аппарат многое пережил.

Я не могу ничего плохого сказать про данный фотоаппарат от Canon, для своего времени вполне достойное устройство, единственное, что механические части объектива уже износились, но в целом пока работает.

Есть даже DC гнездо под круглый штекер питания, можно подключить внешний аккумулятор или от зарядного устройства питать камеру.

Ну и стандартный MiniUSB во времена когда каждый производитель старался свое максимально нестандартное и проблемное гнездо установить, почему проблемное? Да потому что найти замену было нереально в случае поломки...

Как определить возможную интерполяцию (способ 1)

Если производитель заблокировал доступ к RAW простейшим способом обнаружить интерполяцию будет посмотреть на края предметов которые точно попали в фокус при фотографировании.

При этом следует использовать минимальное значение ISO и таймер, камеру естественно следует установить на стабильный штатив.

Таким образом я сделал снимки в разрешении 4MP и 16MP, сейчас я покажу снимок оптимизированный для статьи в разрешении 1.9MP (1600x1200), тут можно было бы сказать что все прекрасно и отлично.

Но как обстоят дела на самом деле? Очевидно что границы в режиме 16 MP сильно размыты несмотря на явные следы алгоритмов повышения резкости.

В случае дорожек на текстолите разница детализации скорее за счет потерь от сжатия JPG, но при этом в режиме 16MP добавилось много черных ляпов вокруг бликов которых быть не должно (такие же ляпы создает фильтр повышения резкости в GIMP).

Некоторые заметят левый верхний угол, мол, в режиме 4 MP канавка едва заметна, а в 16 MP она уже отчетливее, это и есть последствия сжатия с потерями + фильтр резкости, JPG теряет часть информации даже при максимальном качестве в настройках фотокамеры.

Так как камера интерполирует из RAW данных, эта канавка без потерь растянулась до 16 MP и JPG не смог её "потерять" так как количество пикселей избыточное, когда в размере 4 MP она почти потерялась из-за сжатия JPG.

Это пожалуй единственное полезное свойство интерполяции.

Как определить возможную интерполяцию (способ 2)

Банально сделать снимок в максимальном разрешении, а после взять из него фрагмент и уменьшить в 2 раза по высоте и ширине (сокращаем количество пикселей в 4 раза) используя билинейную интерполяцию, после чего увеличить используя интерполяцию Lanczos.

Зачем такие сложности с разной интерполяцией? Просто Lanczos добавляет гало вокруг деталей при уменьшении, а билинейная интерполяция ничего лишнего не добавляет сохраняя детали как есть, но при увеличении билинейная интерполяция уже работает плохо, потому применяю Lanczos во время увеличения.

Если после таких манипуляций кардинальных изменений в детализации не случилось, значит детализация изначальна была на низком уровне и сокращение количества пикселей в 4 раза не смогло сократить количество деталей в такое же количество раз...

Но этот метод может работать плохо в случае если у камеры достаточно сложные алгоритмы интерполяции которые добавляют детали в изображение, данный метод больше подходит для выявления простого обмана со стороны производителя, например видеорегистратор ARMIX DVR Cam 200:

Как определить возможную интерполяцию (способ 3)

Сфотографировать картинку на ЖК мониторе и посмотреть на субпиксели, в идеале еще сравнить с другими камерами.

Я сфотографировал в разрешении 16 MP камерой FUJIFILM F500EXR и 8 MP Canon A590 IS, оба изображения JPG сформированы самими камерами, при этом я старался сделать фотографии чтобы видимая область была примерно одинакова (это важно).

Если смотреть на оптимизированные для статьи версии фотографий, то разницы особо и нет, но если посмотреть в приближении все встает на свои места...

Казалось бы, 16 МегаПикселей, а ЖК матрица на фотографии от FUJIFILM F500EXR выглядит как каша, когда Canon A590 IS показал вполне упорядоченный массив ЖК матрицы, и это фрагмент почти из центра снимка, где оптические искажения по идее минимальные.

Теперь я увеличил окно на мониторе и сделал фотографии в разрешении 4 MP и 16 MP на удалении от ЖК монитора.

И тут отчетливо видно, что 4MP недостаточно, чтобы различить пиксели ЖК матрицы, а при разрешении 16 MP камера не показала отдельные пиксели ЖК матрицы, вместо этого алгоритмы интерполяции нарисовали отчетливые лабиринтные узоры, и они абсолютно не похожи на строение ЖК матрицы.

Особое внимание заслуживает следующий фрагмент, тут очевидно что алгоритмы интерполяции пытались дорисовать что-то в перемычке которая является креплением трубы, и этим интерполяция испортила детали что присутствовали на снимке в разрешении 4 MP.

Lenovo P70-A / Xiaomi MI8 / F500EXR / A590 IS

Почему бы не посмотреть на камеру в смартфоне? Как раз под руками есть Lenovo P70-A камера которой меня уже давно смущает.

Я сделал три снимка в заявленные 13MP, потом 5MP и 3MP.

В итоге я увидел такую же картину с интерполяцией как у F500EXR, отчетливые лабиринты вместо пикселей ЖК матрицы...

Может нужно сделать снимки ближе к матрице? Подумал я и пододвинул практически впритык камеру смартфона к монитору, но я не смог найти реального улучшения детализации с ростом разрешения, субпиксели ЖК матрицы с ростом разрешения такие же смытые, как и в разрешении 3MP, с ростом разрешения не появилось четкой границы между элементами ЖК матрицы...

Теперь Xiaomi MI8, этот смартфон у меня недавно появился и я сам не знаю что будет, так как стандартные приложения камеры в смартфонах почти в 100% случаев искажают снимки подгоняя формат изображения, я сразу начал использовать приложение OpenCamera и вручную задал ISO с выдержкой.

На этот раз я сразу сделал снимки чуть дальше от ЖК матрицы и близко к матрице.

Дальнее расположение от матрицы показывает узоры с ростом разрешения, но они не похожи на лабиринт, скорее наоборот начинают проявляться пиксели ЖК матрицы.

При расположении в упор к ЖК матрице камера Xiaomi MI8 показала отчетливую разницу в детализации между 2.76МП, 5МП и заявленными 12МП.

Ради справедливости я сделал такие же фотографии и камерой FUJIFILM F500EXR в разрешениях 4MP, 8MP и 16MP.

Если Xiaomi MI8 показывал отчетливое увеличение детализации с каждым повышением разрешения, то у F500EXR детализация не желает идти в след за количеством пикселей.

У Xiaomi MI8 при 12MP пиксели уже начинали различаться, но F500EXR при 16MP нарисовал некое подобие ткани.

При съемке вплотную к ЖК матрице F500EXR уже показал результаты гораздо интереснее, кто-то наконец скажет что вот, у F500EXR матрица наконец показала свои мегапиксели, но рано радоваться.

Если внимательнее посмотреть можно заметить некоторые странности.

Изображение размыто горизонтально "волнами", четкая "волна" переходит в размытую "волну" хотя камера была установлена на штативе, и это странно ведь другие камеры подобного эффекта не имеют.

У меня есть несколько предположений как так получилось, что субпиксели ЖК матрицы местами четкие, а местами не лучше, чем при разрешении 4MP:

1) Алгоритмы интерполяции F500EXR имеют шаблон для ЖК матриц который срабатывает частично по вине низкого разрешения сенсора, расстояние до ЖК матрицы недостаточное чтобы алгоритмы могли однозначно определить группу субпикселей и нарисовать под шаблон.

2) Камера делает несколько снимков смещая сенсор физически, а после объединяет изображения в единое, в таком варианте тоже возможны подобные искажения хотя и маловероятно учитывая что камера была установлена на штативе с таймером, потому я вижу гораздо реалистичным первый вариант, тем более слишком уж тонкие субпиксели в ЖК матрице получились местами.

3) Низкосортные оптические элементы дающие волнистые оптические искажения в камере за 430$, этот вариант явно бредово звучит...

4) Матовая пленка монитора все портит, но этот вариант тоже выглядит бредом, пленка равномерно наклеена по всей матрице, и не может один участок размыть до уровня детализации 4MP, а другой участок выставить четко под 16MP, тем более другие камеры не имеют такой проблемы в этих же местах матрицы.

Для комплекта я уже и Canon A590 IS поставил в такие же условия, у данной камеры 5MP разрешение явно интерполировано криво, но вот разница в детализации между 3MP и 8MP уже ощутима и обошлось без лабиринтных ярко выраженных узоров.

Вплотную к ЖК матрице ситуация аналогична Xiaomi MI8, разве что разрешение 5MP криво интерполировано, но в то же время разница между 3MP и 8MP значительна.

При этом зазоры равномерные между субпикселями ЖК матрицы, а сами субпиксели имеют одинаковые размеры по всей площади, иначе говоря A590 IS не пляшет с зазорами и размерами пикселей как F500EXR.

Единственное что само изображение выглядит чуть более мутным, но это можно оправдать более низким качеством оптических элементов и меньшим количеством программных обработок чем у F500EXR.

Для сравнения я объединил снимки разных камер в одно изображение, за исключением Lenovo P70-A ибо там смотреть толком нечего.

Если Canon A590 IS и Xiaomi MI8 выдают адекватную картинку не искажая геометрию элементов и зазоров, то FUJIFILM F500EXR местами как акварелью прошелся...

Высокий ISO

Вспомнив как F500EXR принудительно снижает разрешение до 4MP при максимальном значении ISO 12400, я задумался, а почему бы не сделать фотографии при высоком значении ISO и посмотреть что выйдет в разном разрешении, вдруг алгоритмы интерполяции очень боятся высокого уровня шума и потому запрещают их работу при высоких значениях ISO.

И я не прогадал посчитав что увижу много интересного, конечно я не использовал ISO 6400 и 12800 так как F500EXR не позволит при таких значениях сделать снимок в 16MP, потому я буду использовать значение 3200 и максимальное для A590 IS - 1600.

У обоих фотоаппаратов высокий уровень шума получился, у Canon A590 IS даже больше шума чем у F500EXR что говорит о значительной разнице в качестве оптики и светочувствительности сенсоров.

Но у Canon A590 IS с ростом разрешения улучшилась и детализация, когда F500EXR в режиме 16MP показал неоднозначный результат исказив геометрию маркировок элементов и некоторых деталей.

Если посмотреть внимательнее, можно заметить как F500EXR постоянно искажает геометрию символов отчетливо закругляя кончики цифры "2" и явно переломав цифру "1", при этом геометрия конденсатора в самом низу явно искажена камерой F500EXR, и вообще на этом элементе явная "акварель" появилась.

Это явно не та разница в качестве между 16MP из 2011 года и 8MP из 2008 года которая должна быть...

Особенно если посмотреть на букву "C" расположенную возле стрелки в нижней левой части изображения, F500EXR отчетливо нарисовал внутри этого символа несуществующую дугу.

Заключение

Пожалуй на этом я закончу статью так как объем непозволительно большой набрался, я не стал изготавливать тестовую "миру" по одной причине, алгоритмы интерполяции отлично заточены под "синтетические" тесты, гораздо сложнее алгоритмам работать с реальными объектами.

Хотя FUJIFILM F500EXR даже с "синтетикой" справлялся весьма скверно когда я пытался делать обзор в 2021 году:

Такое вот японское "качество" мне попало в руки от FUJIFILM...

Одно дело подменять понятия называя сенсели полноценными пикселями (1 полноценный пиксель состоит обычно из 4 сенселей), но совсем другое дело устанавливать матрицу на 4 МегаСенселя, а после растягивать интерполяцией получившиеся 4 МегаПикселя после алгоритмов "демозаики" до 16 МегаПикселей.

К сожалению такую практику подмены понятий и обмана используют многие производители связанные с использованием фото сенсоров в погоне за красивой маркетинговой цифрой, и производителю все равно если в итоге вместо фотографии выходит акварельная каша...

Конечно, F500EXR временами способен показать некое подобие 16 МегаПикселей, однако Canon A590 IS и Xiaomi MI8 показывают стабильно качественный уровень детализации, когда F500EXR может кусок показать четко, а соседний кусок намыленный акварелью с детализацией 4MP.

Очевидно что меня не устраивает такая "плавающая" детализация FUJIFILM F500EXR, тем более когда применяю штатив и таймер чтобы наверняка ничего не смазалось.

Причем стоит заметить, в большинстве случаев F500EXR показывает детализацию именно на уровне 4MP, даже ЖК матрицу далеко не всегда может показать на 16MP что собственно я и продемонстрировал наглядно в данной статье.

Все бы решилось однозначно если бы производители позволяли делать RAW снимки во всех камерах, но увы, RAW как раскаленная кочерга для производителей, что не чисты на установленные в устройства сенсоры, как минимум потому, что RAW выдаст любой возможный обман со стороны производителя.

Есть только один выход, обходить стороной камеры в которых запрещено снимать в формате RAW, есть огромная вероятность попасть на "мыло" просто потому что производителю захотелось сэкономить установив сенсор разрешением ниже чем заявлено в характеристиках.

За исключением конечно камер от Canon, ибо от Canon я еще не видел фотоаппаратов с откровенной "акварелью", да и сторонние прошивки есть под большинство камер от Canon, а там и функционал позволяющий сохранять RAW если камера изначально не умеет этого делать.

К слову, у меня не получалось заставить Lenovo P70-A сохранять RAW снимки, а вот Xiaomi MI8 умеет сохранять в RAW и проблем с детализацией не имеет в отличие от P70-A где RAW заблокирован.

Так или иначе я уже сыт по горло камерой F500EXR, с появлением Xiaomi MI8 что действительно фотографирует на свои заявленные характеристики (конечно с учетом подмены понятия сенсель на пиксель), я уже начал забывать про камеру от FUJIFILM.

Да, у Xiaomi MI8 оптические элементы гораздо хуже, чем у полноценной камеры F500EXR ибо физически они многократно меньшего размера, но фотографирует он в итоге качественнее в плане детализации, и со вспышкой не имеет проблем.

Боюсь представить какая была бы разница, если полноценному фотоаппарату F500EXR без замены сенсора установить объектив от мобильного телефона...

А ведь Xiaomi MI8 как полноценный смартфон стоил на момент выхода дешевле чем фотоаппарат F500EXR.

А для тех кто захочет оправдать хорошее качество снимков Xiaomi MI8 наличием двух камер, то разочарую, OpenCamera использует только один объектив смартфона, проверить это проще простого:

Это тот момент, когда китайские МегаПиксели от Xiaomi в составе смартфона оказались однозначно лучше и дешевле японских МегаПикселей от FUJIFILM в составе фотокамеры.

Конечно, сравнивать телефон 2018 года и фотоаппарат 2011 года в плане стоимости неправильно, как и сравнивать стоимость F750EXR (отсылка к комментатору wwr222) спустя несколько лет после выхода со стоимостью F500EXR на момент выхода, но не стоит забывать что F500EXR полноценная камера рассчитанная для фотографирования, а Xiaomi MI8 в первую очередь создан как смартфон.

Тем более Lenovo P70-A показала что даже в смартфонах камеры бывают с откровенным обманом, вроде количество пикселей растет, а детализации не прибавляется...

Что уж говорить, старая развалюха побитая жизнью Canon A590 IS 2008 года со своими 8MP может показать снимки более качественные чем F500EXR 2011 года со своими 16MP, причем A590 IS не страдает "акварелью" в отличие от F500EXR.

В целом я могу оценить сенсор камеры FUJIFILM F500EXR на 4 МегаСенселя (4MP после фильтра "демозаики"), именно в таком разрешении F500EXR показывает стабильное качество изображений, я не вижу смысла в режиме 16MP, детализация не возрастает как количество пикселей и размер файла...

Мне хотелось гораздо подробнее эту тему раскрыть, затронуть оптику и еще больше сравнений провести, но статья и так уже слишком жирная, а разбивать на части не лучшая идея так как статья формировалась как единое целое, потому на этом закончу.

В любом случае писать полноценные статьи и самому собирать материал это не то же самое что взять скриншоты с графиками FPS из чужих видео и написать пару строчек текста поверхностного, надеюсь я не заставил слишком долго ждать некоторых людей.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.