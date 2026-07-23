Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Дата-центры к 2035 году будут потреблять 20% электроэнергии США
Аналитическое агентство BloombergNEF повысило прогноз энергопотребления американских дата-центров до 194 ГВт к 2035 году.
реклама

Сейчас дата-центры в США потребляют около 5,9% всей электроэнергии в стране. К 2035 году эта доля может вырасти до 20%. Новый прогноз BloombergNEF отражает рост числа проектов по созданию ИИ-инфраструктуры. Почти половина прогнозируемых мощностей будет задействована для обучения и работы нейросетей. По оценкам, к 2033 году в США будет сосредоточено 64% всех мировых ИИ-чипов по потребляемой мощности.

Изображение - ChatGPT

Даже если ежегодно подключать к сетям рекордные 7,1 ГВт мощностей, к 2035 году все равно возникнет дефицит в 19 ГВт. Особенно сильно нагрузка вырастет в Вирджинии и Техасе. В регионе PJM, где расположен крупнейший кластер дата-центров, на них будет приходиться 34% электроэнергии к 2035 году, в Техасе — 22%. При этом независимый монитор рынка PJM уже связал рост стоимости электроэнергии на 75,5% с потреблением дата-центров.

реклама

Около половины запланированных на этот год проектов могут быть отложены или отменены. Время ожидания силовых трансформаторов достигло пяти лет. Предыдущий пересмотр прогноза BNEF был вызван проектами на ранних стадиях, которые подали заявки на подключение до начала строительства, поэтому значительная часть заявленных 194 ГВт остается спекулятивной.

#сша #искусственный интеллект #ии #прогноз #дата-центры #ai #энергопотребление #электросети #bloombergnef #дефицит мощности
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter