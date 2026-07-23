Аналитическое агентство BloombergNEF повысило прогноз энергопотребления американских дата-центров до 194 ГВт к 2035 году.

Сейчас дата-центры в США потребляют около 5,9% всей электроэнергии в стране. К 2035 году эта доля может вырасти до 20%. Новый прогноз BloombergNEF отражает рост числа проектов по созданию ИИ-инфраструктуры. Почти половина прогнозируемых мощностей будет задействована для обучения и работы нейросетей. По оценкам, к 2033 году в США будет сосредоточено 64% всех мировых ИИ-чипов по потребляемой мощности.

Изображение - ChatGPT

Даже если ежегодно подключать к сетям рекордные 7,1 ГВт мощностей, к 2035 году все равно возникнет дефицит в 19 ГВт. Особенно сильно нагрузка вырастет в Вирджинии и Техасе. В регионе PJM, где расположен крупнейший кластер дата-центров, на них будет приходиться 34% электроэнергии к 2035 году, в Техасе — 22%. При этом независимый монитор рынка PJM уже связал рост стоимости электроэнергии на 75,5% с потреблением дата-центров.

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Около половины запланированных на этот год проектов могут быть отложены или отменены. Время ожидания силовых трансформаторов достигло пяти лет. Предыдущий пересмотр прогноза BNEF был вызван проектами на ранних стадиях, которые подали заявки на подключение до начала строительства, поэтому значительная часть заявленных 194 ГВт остается спекулятивной.